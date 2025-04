María Gómez Agustín: Ante un escenario desconocido

Europa está desbordada. El Centro Europeo para el Control de Enfermedades ha advertido que el coronavirus se está expandiendo por el continente. Tanto la Unión Europea/Espacio Económico Europeo como el Reino Unido se están moviendo rápidamente hacia un escenario de transmisión generalizada ... del Covid-19. Esta situación, inédita en los países desarrollados desde la epidemia de la gripe española en 1918, plantea la necesidad de adaptarse a un escenario cuya evolución y consecuencias económicas, sanitarias y sociales es difícil de prever.

En todos los gobiernos de los países europeos se están adoptando medidas para intentar paliar la situación. En esta misma línea se enmarca la intervención del presidente del Gobierno de España el pasado jueves. El jefe del Ejecutivo ha planteado un paquete de iniciativas que se resumen en: inyectar gasto en una sanidad que ya está camino del colapso ( 1.000 millones al Ministerio de Sanidad y 2.800 millones a las comunidades autónomas ) y retrasar el pago de impuestos a los «sectores y colectivos directamente afectados por el Covid-19» (14.000 millones). Sin duda, estas acciones son bienintencionadas pero son claramente insuficientes para abordar la grave situación a la que se enfrenta España.

No se ha tenido en cuenta que una epidemia de estas características tiene efectos sistémicos y, por tanto, la estrategia para abordarla ha de ser global y omnicomprensiva. En economía no hay compartimentos estancos. La inmensa mayoría de los sectores están interrelacionados y, en consecuencia, el impacto económico de la crisis generada por el Covid-19 se extenderá al conjunto de la actividad económica de nuestro país: un inevitable efecto dominó. España está condenada a una recesión en 2020 y existe el riesgo de instalarse en un escenario de largo estancamiento si no se articula un programa capaz de paliar el impacto contractivo del coronavirus y crear las condiciones para que este sea lo menos duradero posible cuando la epidemia toque a su fin.

En este contexto es tan importante el qué hacer como lo que no debe hacerse. Por lo que se refiere a este aspecto es básico resaltar dos ideas básicas. Primera, cualquier aumento de la fiscalidad sobre las empresas o de las rigideces en los mercados solo servirá para agravar el shock depresivo sobre la economía derivado del Covid-19; segunda, como la experiencia enseña, actuaciones similares a las del Plan E no sirven para otra cosa que para agravar la delicada posición financiera de las Administraciones Públicas. Cualquier iniciativa de gasto ha de concentrarse en reforzar la infraestructura de atención sanitaria .

Ante un shock de oferta es vital reducir los costes fiscales, regulatorios y sociales soportados por las empresas así como aumentar la flexibilidad interna para adaptarse al entorno. Si no se facilitan esos mecanismos de ajuste, este se traducirá en una drástica caída de la producción y del empleo . En paralelo es imprescindible crear un sistema de avales garantizados por el Estado que suministre liquidez temporal a las empresas solventes para evitar un «crédito crunch» y una escalada de la morosidad que lleve a la quiebra a gran parte del tejido empresarial y aboque al sistema bancario a un escenario insostenible.

Si no se aplica un plan dentro de esas coordenadas, la economía española tiene serias posibilidades de introducirse en una dinámica contractiva peor que la que se produjo en el período 2008-2013. Sus condiciones macroeconómicas son mucho peores que las de entonces, los mercados siguen siendo muy rígidos, la tasa de paro es muy abultada... Esta es la realidad y minimizar sus amenazas constituye un ejercicio de irresponsabilidad. En un escenario de emergencia nacional hay que unir esfuerzos pero también señalar si la respuesta a ella es la adecuada. Esta es la responsabilidad de esta hora y de saber abordarla con inteligencia y rapidez depende el futuro de España.

María Gómez Agustín es directora general de Freemarket