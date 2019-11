La marca de cerveza que anima a pactar a los políticos «¿Qué os pasa? ¿Por qué os cuesta tanto pactar?». Con esta primera frase en su etiqueta, la marca de cerveza artesana Chula quiere ayudar a los líderes políticos a llegar a acuerdos y poner en marcha un Gobierno

- ¿Qué os pasa? ¿Por qué os cuesta tanto pactar?- Con esta primera frase en su etiqueta, una marca de cerveza artesana de Madrid quiere ayudar a los líderes políticos a llegar a acuerdos y poner en marcha un Gobierno. Para conseguirlo, les ha enviado a cada uno de ellos una edición especial PACK-TO con seis botellas en las que aparecen los seis líderes en cada una de las etiquetas, animándoles a que se junten con una cerveza delante y brinden uniendo sus imágenes de las etiquetas en una actitud muy “afectuosa”. – Lo que haga falta para que, de una vez por todas, tengamos Gobierno – finaliza el texto de la etiqueta en las botellas.

Todos los pactos posibles, juntando botellas de dos en dos.

La edición especial PACK-TO se compone de seis botellas de cerveza artesana de la marca, cada una de ellas con la ilustración de un líder político en actitud simbólica de “pacto”. Juntando las botellas de dos en dos, se consigue una imagen única de “encuentro” que funciona como metáfora del pacto. La virtud de la edición PACK-TO es que permite diferentes combinaciones de pacto, a gusto del consumidor y del líder. Aunque algunos pactos serán imposibles, por lo menos en esta edición, como comprobarán líderes y consumidores que pretendan hacerlos juntando botellas.

Se pondrá a la venta una edición limitada de CHULA Especial PACK-TO en bares y establecimientos.

Para reforzar el mensaje de pacto que quiere la ciudadanía, y permitir que todo el mundo haga sus propuestas de pacto preferidas, la marca distribuirá una edición limitada de 50.000 botellas por diferentes establecimientos hosteleros de la geografía española que anunciará en su página web.

¿Por qué una cerveza se mete en esto?

¿Dónde se habla de política? En los bares. ¿Y qué se hace en España cuando se quiere llegar a un acuerdo con alguien? Pedir unas cervezas y sentarse a hablar.

Hoy, la falta de acuerdos entre los políticos es un tema que saca de quicio a todos los españoles. Nadie entiende por qué no se ponen de acuerdo, así que CHULA ha querido ayudar sin tomar partido. Nos da igual quién se ponga de acuerdo con quién, por eso puedes hacer casi todas las combinaciones posibles, pero como todos los españoles, no entendemos por qué siguen así y la única conclusión es que no se han sentado con una cerveza delante. Así que, nosotros ponemos la cerveza, la mejor que hay, una CHULA.

Además, al ser una cerveza artesana independiente podemos decir lo que pensamos sin depender de consejos de administración ajenos ni multinacionales que quieran ser políticamente correctas.

¿Lo vamos a hacer más veces?

Sí. Alrededor de una cerveza pasan muchas cosas, se habla de todo, y hay conversaciones que vale la pena proponer, e incluso denunciar. No queremos ser una voz autorizada, sólo la voz de la mayoría señalando las cosas que a todos nos indignen o nos hagan felices. Nos gustaría que las conversaciones de los bares pasaran a las etiquetas de CHULA.

Sobre la cerveza CHULA.

CHULA es una de las mejores cervezas artesanas de España. Premiada en los mejores certámenes internacionales (Superior Taste Award iTQi 2017, World Beer Idol en 2018…), se mantiene desde hace años en los primeros puestos de los rankings de expertos en sus diferentes variedades. Está elaborada por Cervezas Villa de Madrid y su secreto está en la pasión obsesiva que pone su maestro cervecero en la selección de las maltas y lúpulos y la paciencia que vuelca en su elaboración, siguiendo los procesos tradicionales, sin utilizar conservantes, ni filtrar ni pasteurizar, que obligan a esperar semanas hasta que cada CHULA está en su punto. El resultado es una cerveza que, al probarla, te rompe el corazón y te conquista para siempre.