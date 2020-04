Madrid expedienta a Cabify por realizar envíos de paquetería sin licencia La compañía, que se enfrenta a multas de hasta 6.000 euros, estaba realizando este servicio a través de la compañía Prestige and Limousine

Guillermo Ginés Madrid Actualizado: 23/04/2020 12:56h

La Comunidad de Madrid insiste: Cabify no puede realizar envíos de paquetería. Ni a través de su plataforma ni a través de otra de las empresas de su matriz, Maxi Mobility Spain. La consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la región, liderada por Ángel Garrido, ha abierto este jueves un expediente sancionador grave contra la tecnológica, que ha mantenido su servicio «Envíos» pese a las advertencias de la comunidad. Ahora, la compañía se enfrenta a multas de entre 4.001 y 6.000 euros.

La tecnológica, que ha tenido que aplicar un ERTE por la caída de la actividad derivada del estado de alarma, anunció hace unas semanas que comenzaría a repartir paquetes en los maleteros de sus vehículos en Madrid. Cabify aseguró entonces que el servicio cumplía con todos los requisitos y las condiciones de sanidad necesarias, porque el conductor no manipularía el paquete en ningún momento.

Pero su nuevo servicio no tardó en generar polémica. Los transportistas y los taxistas acusaron a la plataforma de «competencia desleal» y la Comunidad de Madrid le reclamó que cesara esta actividad, argumentando que Cabify no contaba con los permisos necesarios para llevarla a cabo.

¿Cuál fue la respuesta de Cabify? Modificar la operativa de «Envíos» sin cesar su actividad. La tecnológica decidió que fuera la empresa Prestige and Limousine la que se encargara de realizar estas recogidas. Esta firma ya ha sido utilizada por el grupo Maxi Mobility en alguna ocasión, como cuando la Generalitat aprobó una norma que exigía a las empresas de VTC un tiempo de espera de 15 minutos.

Sin licencia para transportar mercancías

La Comunidad de Madrid no ha aceptado esta modificación. El pasado viernes ya remitió un requerimiento a la plataforma en la que le solicitaba que cesara este servicio. Ante la negativa de Cabify, la consejería de Transporte ha abierto un expediente sancionador tras constatar que Prestige and Limousine no está habilitada para el transporte de mercancías y «el servicio se presta con vehículos turismo, que no están acondicionados para la realización de este tipo de actividad».

La consejería ha explicado que, según los datos del Registro de Empresas y Actividades de Transporte, la empresa Prestige and Limousine es titular de autorizaciones de transporte VTC, es decir, que está habilitada para realizar transporte de viajeros pero no de mercancías. Además, recuerda que la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres sólo contempla el transporte de mercancías en «vehículos construidos y acondicionados a tal fin», que deben cumplir las condiciones técnicas exigibles según la legislación industrial, de circulación y seguridad en la materia.

«El incumplimiento de este requerimiento supone desatención a los requerimientos de la Inspección de Transportes, lo que se considera falta muy grave», han advertido desde la consejería de Transportes de la Comunidad.