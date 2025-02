Luis Calabozo (Fenil): «Hay que ilegalizar la venta a pérdidas al consumidor»

La conversación con Luis Calabozo, director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) , se da en un contexto complejo: a las protestas de los ganaderos contra las remuneraciones que reciben por la leche, y que consideran bajas, se suma el fuerte ... incremento de costes, especialmente de los piensos y la electricidad.

Los ganaderos protestan contra el incremento de costes y unos precios en origen que ven insuficientes, ¿qué falla en la formación de los precios?

Una vez más se ha demostrado que este sector es ineficiente para gestionar las crisis de costes a lo largo del mercado. Esto es una inflación de costes, que si no se traslada en inflación de precios se destruye tejido productor, transformador, o ambos. Un hecho diferencial español es la utilización de la leche, sobre todo, pero también empiezan con los yogures, como producto de atracción de consumidores. Fundamentalmente es trasladar una guerra de precios, que se centra en la leche, al tráfico de consumidores .

Un reciente informe del Ministerio de Agricultura constató que entre 2018 y 2020, las remuneraciones recibidas por los ganaderos fueron inferiores a los costes de producción...

Lo que muestra este informe es que el 56% de la leche se vende entre 55 y 60 céntimos el litro . A ese precio, según ese estudio, la distribución tiene un margen negativo de 7 céntimos/litro. ¿Cómo financia este margen? Pues marginando otras categorías. Luchamos por que la ley de la cadena alimentaria primero cubra los costes de producción. Estamos todos de acuerdo en que se ilegalice la venta a pérdidas al consumidor, no solamente que llegue a la distribución. De tal forma que se genere un valor que el consumidor reconozca en el precio. Es decir, que sea eficiente la formación de precios. En el mercado laboral lo tenemos como ejemplo: si suben los salarios, y no logras que suba el precio, se produce desempleo.

¿No están impulsando algún tipo de diálogo o solución desde la interprofesional del sector InLac?

Llevamos trabajando muchos años y, sobre todo, con los retos que tenemos ahora de sostenibilidad ambiental, de circularidad de los envases. En cualquier caso, el sector lácteo es muy inelástico , desde el punto de vista del precio, y eso es lo que no entendemos. A no ser que sea para favorecer el tráfico del consumidor hacia otras categorías. Sin embargo, aquí el que forma el precio es el comportamiento del mercado doméstico, bien en leche líquida bien en quesos vía la importación, y este es otro tema que tiene que ver con los excedentes europeos creados artificialmente. Esta importación, de quesos sobre todo, también contribuye a la banalización del precio de la leche. Hay soluciones, pero siempre respetando el libre mercado y dentro de unos márgenes que respeten la eficiencia de cada agente. El diálogo es muy importante.

Otro fenómeno preocupante es la desaparición de explotaciones ganaderas. Según las organizaciones agrarias, 2.270 entre 2018 y 2020...

Es verdad que es un problema muy serio, tanto para las industrias que necesitan diversificación de la producción de la leche, como para el territorio. No estamos de acuerdo en que este fenómeno no tenga un límite , pero es verdad que hay que permitir que el empresario busque su tamaño óptimo y descubra su potencial productivo igual que la industria y la transformación, en condiciones competitivas. Lo cual no quiere decir que las crisis aceleren este proceso más allá de lo necesario, por eso los ciclos hay que tratar de matizarlos bien con legislación, bien con acuerdos.

¿Qué esperáis de la nueva PAC?

Que no perjudique la competitividad del sector en España con respecto al resto de Estados miembros . Cosa que España desde la entrada en la UE ha competido con esta distribución asimétrica. Esto es lo que nos preocupa: la armonización de las políticas, de los criterios y la no utilización como barrera de unos países dentro del mercado europeo respecto a otros.

¿Qué grado de participación va a tener la industria láctea en el próximo Perte agroalimentario?

Dentro de la industria de la alimentación y nebidas somos el segundo sector tras el cárnico. Si vemos la localización geográfica que tiene este sector en toda su cadena, desde ese punto de vista, es muy importante en el mantenimiento de la actividad económica a lo largo del territorio español . Por ejemplo, hay unos 13.000 ganaderos de leche de vaca y otros 25.000 entre oveja y cabra. Igual que vemos que la producción primaria esta repartida en las zonas rurales, el 80% de las plantas en este país están en los lugares que están perdiendo habitantes en los últimos 10 años. En concreto, en estas zonas genera un clúster de empleo tecnificado, estable y de alto valorl. Lo que se adapta muy bien a la digitalización: el internet de las cosas (IoT) tiene un campo de aplicación enorme, igual que el blockchain en todo lo relacionado con el seguimiento de calidades y la trazabilidad.