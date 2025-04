Lorenzo Amor: Autónomos, no estamos solos

Ya ha pasado más de una semana desde la declaración del estado de alarma. Más de siete días desde que se nos pidió, por primera vez en nuestra vida, que cerráramos nuestros negocios; o bien que siguiéramos trabajando pero desde nuestros domicilios; o que, en ciertas actividades de primera necesidad, nos arriesgásemos a contraer el coronavirus para atender a los ciudadanos. Hemos aplaudido, de todo corazón y por absoluta justicia, al personal sanitario, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los trabajadores que siguen limpiando nuestras calles. Yo, desde aquí, quiero empezar este mensaje aplaudiendo en nombre de toda la sociedad a los 3,3 millones de autónomos que hay en España. A los que llevan ya más de siete días sin ingresar un euro, a los que siguen al pie de sus negocios o conduciendo camiones para que podamos comprar el pan cada día y a los que, en una absoluta muestra de responsabilidad, han decidido quedarse en casa para no contagiarse y no provocar más contagios, a sabiendas de que sus negocios podían irse a pique. Para todos y cada uno de ellos, vaya un gran aplauso.

Y, tras ese reconocimiento, quisiera pedirles que mantengan el ánimo. Yo soy autónomo y conozco la angustia que se te mete en el cuerpo cuando no sabes si vas a tener dinero en la cuenta para pagar el alquiler, impuestos, la letra del coche... Y aún más grave, cuando se acerca el momento de pagar las nóminas. Es más que probable que vengan tiempos difíciles, como otros que hemos pasado. Pero desde aquí quería decirles que, en esta ocasión, no estamos solos.

No estamos solos. La sociedad se ha dado cuenta de la importancia que tenemos para que todo funcione bien, lo necesarios que son los millones de negocios que vertebran nuestra economía. También lo saben los bancos y las grandes empresas de las que muchos autónomos son sus proveedoras. Me alegra saber que las gran mayoría de las entidades financieras y de las grandes corporaciones se han acercado a ATA para preguntar en qué podían ayudar.

No estamos solos. El Gobierno ha implementado las medidas sanitarias adecuadas para luchar contra la epidemia. También ha aprobado una serie de iniciativas que ofrecerán liquidez a las empresas. Y para con los autónomos ha ido adecuando soluciones a los problemas que podíamos tener y, aunque aún nos gustaría que aprobara alguna medida más como la exoneración de la cuota para los autónomos que quedan fuera del cese de actividad, ha mejorado recientemente esta prestación para que se puedan beneficiar más autónomos que han visto caer en picado sus ingresos. Como ya he dicho en otras ocasiones, la ley que regula esta prestación no está bien formulada y su rigidez ha impedido durante años que muchos trabajadores pudieran cobrarla a pesar de que todos estamos cotizando por ella. Pero las recientes aclaraciones introducidas permitirán que muchos autónomos accedan a ella. Calculo que serán cerca de 1,2 millones quienes acaben solicitándola. Animo a pedir la prestación a cuantos consideren que la van a necesitar. No obstante, los autónomos con trabajadores a su cargo que no realicen ERTEs y los autónomos en pluriactividad, aún estando en su domicilio sin trabajar, no podrán acceder a ella. Ambos suman un tercio de los 3,3 millones de autónomos. Para ellos seguimos pidiendo que se les suspenda la cuota porque no tiene sentido cotizar cuando sus ingresos son cero. Nunca está en el ADN de un autónomo hacer ERTEs.

No me olvido de las administraciones autonómicas y locales, que empiezan a aprobar importantes ayudas.

No estáis solos. También en ATA no hemos descansado ni un solo día. Activamos líneas de teléfono gratuitas, no solo para socios, sino para todos los autónomos porque no es hora de construir capillitas, sino de ofrecer el máximo de ayuda. Nos vimos desbordados por las casi 25.000 llamadas recibidas y tuvimos que reforzar el equipo de asesores. Lo importante es que esta crisis sea solo un paréntesis y para ello es esencial que los autónomos nos recuperemos pronto y volvamos a generar empleo.

No estamos solos. Esta epidemia puede tener también algo positivo. Cada día vemos cómo se recupera este sentimiento de unidad y de solidaridad que siempre ha sido característico de nuestra sociedad. Únicamente queda desear que esta epidemia acabe y, sin embargo, la cooperación que estamos demostrando perdure y no se vuelva a perder nunca.

Lorenzo Amor es vicepresidente de CEOE y presidente de ATA