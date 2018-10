ENTREVISTA López Miras: «Sánchez guardó en un cajón nuestros grandes proyectos al poco de llegar a La Moncloa» El presidente de la Región de Murcia defiende que convertir su comunidad en un territorio de libertad económica que facilite al máximo la actividad empresarial es una de las prioridades de su mandato, aunque asegura que el «bloqueo político» del Gobierno central a infraestructuras clave no es precisamente una ayuda

Fernando Pérez

Seguir Alejandro Ramírez

Madrid Actualizado: 08/10/2018 02:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Cómo ha conseguido la Región convertirse en un destino cada vez más apetecible para las inversiones empresariales?¿Qué la diferencia de otras comunidades que aspiran a lo mismo?

La Región de Murcia es más que un destino. Es un paraíso para vivir y una oportunidad para invertir. Y esto es algo que ya saben muchos empresarios que han elegido mi región para emprender un proyecto porque es donde más fácil estamos poniendo las cosas, con menos cargas impositivas y burocracia.

Entre nuestras potencialidades como destino inversor están, en primer lugar, la posición privilegiada en el arco Mediterráneo, además de que aquí los costes de implantación de actividades productivas son cinco veces inferiores a la media europea. Tenemos tres centros universitarios que hacen que nuestro capital humano esté altamente cualificado y contamos con sectores punteros internacionalmente como el agroalimentario, el logístico y el de la tecnología hídrica.

Somos la comunidad en la que más fácil es invertir, poner en marcha un negocio o ampliarlo. Nuestra región es un verdadero espacio de libertad económica gracias a políticas como la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la próxima bajada del IRPF, incentivos fiscales a las inversiones y la puesta en marcha de las reformas legislativas más ambiciosas de España en cuanto a simplificación administrativa.

¿Cuáles son los sectores empresariales que lideran el dinamismo económico de la Región? ¿Ha conseguido la comunidad transmitir la idea de que ofrece numerosas y variadas oportunidades más allá del turismo?

El sector agroalimentario atesora gran parte de la economía regional pero también destaca el dinamismo de la logística o la industria. Estamos liderando el crecimiento del PIB, los indicadores industriales o la inversión en I+D, y eso no es casualidad sino consecuencia directa de las políticas que estamos implementando.

En cuanto al turismo, representa actualmente el 11% de nuestro PIB y trabajamos para aumentar ese peso. Contamos con 300 días de sol al año y esa es una de nuestras principales riquezas pero no la única. Contamos con las mejores condiciones para practicar deportes durante todo el año, tenemos Caravaca de la Cruz que es una de las cinco ciudades santas del mundo y un destino fundamental para el turismo religioso y nuestra gastronomía recoge lo mejor de la dieta mediterránea.

«Somos la comunidad en la que más fácil es invertir, poner en marcha un negocio o ampliarlo»

Con el proyecto «Lead Generation» están detectando proyectos de empresas del Reino Unido que quieren expandirse por Europa. ¿Está creciendo el interés de las compañías británicas por la Región de Murcia?

En el Gobierno regional tenemos un doble objetivo: impulsar y desarrollar la creación y consolidación de empresas y atraer nuevas oportunidades de negocio del extranjero para que se instalen en la Región. Ante la salida de Reino Unido de la UE, decidimos poner en marcha un plan pionero para aplacar el impacto del Brexit en nuestra economía. Por eso estamos diseñando planes específicos para establecer nuevas oportunidades de negocio y, además, estamos desarrollando el programa ‘‘Lead Generation’’. Actualmente, una docena de inversiones industriales procedentes de Reino Unido quieren instalarse en nuestra comunidad.

¿Teme que la inestabilidad política que se vive a nivel nacional e internacional puedan afectar al buen momento económico que vive la Región?

Lamento que ya esté afectando. Las inversiones necesitan garantías y gobiernos serios y coherentes. Y eso, a día de hoy, no lo tenemos en España. Tenemos un Gobierno que anuncia medidas que al día siguiente retiran, plagado de ministros salpicados de escándalos, sostenido por fuerzas políticas cuyo único objetivo es acabar con España. La incertidumbre no es buena aliada de los avances y el progreso y, de momento, todo lo que gira en torno al Gobierno de Pedro Sánchez huele a duda, incertidumbre y titubeo.

Desgraciadamente, a la Región no se nos está tratando igual que al resto de comunidades. Pese ello, y convencidos de que la mejor política social es crear empleo, estamos intensificando nuestro trabajo, dando garantías y poniendo una alfombra roja a las inversiones de las empresas, generadoras de empleo.

«Una docena de inversiones industriales de Reino Unido quieren instalarse en la Región»

Usted se reunió recientemente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Confía en que desbloquee los importantes proyectos de infraestructuras que afectan a la comunidad? ¿Qué supondría para la Región que el Estado acelerara sus inversiones?

Me gustaría decir que sí, que la Región de Murcia cuenta con un aliado en Madrid, que la colaboración y lealtad es recíproca y que las inversiones prometidas se están desarrollando, pero, lamentablemente, la realidad no es esta. Llevamos casi cuatro meses de bloqueo. Y lo peor, ese bloqueo es de carácter político, no técnico.

A los pocos días de llegar a La Moncloa, Pedro Sánchez guardó en un cajón nuestros grandes proyectos. La llegada de la Alta Velocidad a la Región se ha retrasado, como mínimo, tres años, y esto nos complica la entrada en el trazado del Corredor Mediterráneo. En materia de agua, el Gobierno de España quiere cerrar el trasvase Tajo-Segura, creando una inseguridad en el campo murciano sin precedentes: solo la Región de Murcia exporta el 20 % de las frutas y hortalizas del país.

En relación al Aeropuerto Internacional de la Región, esperamos que ahora no haya algún giro inesperado del nuevo Gobierno, porque gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno regional y el anterior de Mariano Rajoy conseguimos dejar todo atado para que el próximo mes de enero esté en funcionamiento.