Gay de Liébana y los grandes retos de la recuperación económica, en XTB Investors Day

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona fue uno de los ponentes estrella en la 7ª edición del XTB Investors Day, el mayor evento online para inversores en nuestro país, que el pasado sábado reunió a más de 30 expertos de referencia en economía y Bolsa, gestión de fondos o estrategias de inversión. En su intervención, Gay de Liébana manifestó cierto escepticismo acerca de los fondos europeos, que no se sabe cuándo van a llegar ni en qué cuantía, y tampoco si España va a cumplir las condiciones exigidas por la UE para recibirlos. Un compromiso que pasa por realizar una transformación de nuestra economía, que para el economista ha de tener tres ejes, «las 3 íes»: Industrialización, Investigación e Internacionalización, que están estrechamente unidos. Por tanto, un punto clave de la recuperación de la economía española es esa apuesta por el sector tecnológico. Otros sectores clave son la Agricultura y la Sanidad, número uno a nivel mundial pero dotada de menos recursos que los países de nuestro entorno. Y en cuanto a los Servicios, por supuesto no debemos renunciar a ellos, pero sí debemos someterlos a un pulido, atraer a un turismo más selecto, más fiel y de mayor calidad, que no cambie por precio.

Los grandes retos de la recuperación económica

Nos esperan grandes retos para afrontar la recuperación, entre los que Gay de Liébana destaca el capítulo de la investigación, la docencia y el desarrollo e innovación tecnológica, en los que España «va totalmente despistada». Lo mismo que en la Universidad: necesitamos establecer un sistema bicéfalo, Formación Universitaria y Formación Profesional, con planes de estudio enfocados a las necesidades económicas y a la realidad empresarial. Respecto a la recuperación, Gay de Liébana se declara moderadamente optimista, reconoce que la economía española ha perdido cuatro años de crecimiento (estamos a niveles de 2016 más que de 2008, opina), aunque tardará en recuperarse; de hecho no ve que «volvamos a ser felices» (situación pre-pandemia) hasta 2024 o 2025. Al contrario que en otros países, donde el tejido empresarial e industrial ha estado en 'standby', el gran problema en España ha sido la destrucción económica, las miles de empresas víctimas de la crisis que son irrecuperables.

Otro de los grandes problemas que lastra la economía española es el déficit que arrastramos desde 2008 y que ha ido creciendo y creciendo hasta límites insoportables (950 mil millones de euros, el 84% del PIB) y una deuda pública que puede llegar al 190%. Y esto es «insoportable, incontrolable e impagable». El control de las cuentas públicas es el problema endémico de España. Cuántos gastos innecesarios generados por la «industria política» y estructuras sobredimensionadas que habría que desmantelar. Una situación de las finanzas públicas que es realmente preocupante («y además una bomba») y requiere una mentalidad más económica y menos política por parte de nuestros gobernantes.

¿Existe un riesgo real de burbuja bursátil?

Gay de Liébana se ha referido también a la posibilidad de que estemos viviendo una burbuja bursátil, tras los máximos históricos registrados en los principales índices de Wall Street o el DAX alemán. Es cierto que hay valores sobredimensionados, empresas que tienen en Bolsa una cotización que no se ajusta a la realidad. Son los efectos del dinero fácil ocasionado por las políticas monetarias acomodaticias. Es lógico. El problema de la bolsa española es otro, en opinión del economista: aquí necesitamos un poquito de innovación a nivel empresarial, nuevos «players» que coticen en Bolsa (seguimos con los mismos de hace 10, 20 o 30 años). Necesitamos urgentemente una renovación, nuevos impulsos, una frescura a nivel empresarial que lleve la bolsa más allá de la banca y las grandes empresas relacionadas con el turismo, que son las que siguen imperando en el IBEX, y lo que está ralentizando la recuperación.

Por último, el profesor ha ofrecido a los inversores las claves de cara a tomar posiciones en según qué sectores. Para los que van a la defensiva, valores acíclicos fundamentalmente, con empresas de las que siempre mantienen el tono y no dependen de los vaivenes de la crisis: sector energético y servicios vinculados a este sector, principalmente. Y para los que prefieren tomar riesgos, tienen dinero y espíritu emprendedor, es el momento de poner en marcha alguna iniciativa de carácter empresarial de este nuevo orden económico que apuesta cada vez más por la tecnología, el mundo industrial, etc. Y si en España no encuentra valores aceptables en los que invertir, buscar en otros horizontes, como Wall Street, países con un régimen fiscal atractivo para los inversores potenciales (sin duda, otro de los lastres de la economía española).

Más de 50.000 inversores siguieron en directo el XTB Investors Day 2021

Esta 7ª edición del Investors Day organizado por XTB, el bróker online líder en España y uno de los mayores brókers cotizados del mundo, ha sido el mayor evento online para inversores en nuestro país sobre las nuevas tendencias del mundo de la inversión y los mercados. Más de 12 horas de ponencias, entrevistas y análisis de la mano de los principales referentes del sector financiero. Al XTB Investors Day se sumaron un total de 30 expertos en economía y Bolsa, gestión de fondos o estrategias de inversión, de la talla de Daniel Lacalle, José Carlos Díez, Gonzalo Bernardos, Lola Solana, Luis Vicente Muñoz, Pablo Gil, José María O’Kean o Henrik Lumholdt, entre muchos otros. La jornada alcanzó un total de más de 50.000 visualizaciones, a través de las diferentes plataformas, de inversores procedentes tanto de España como de Latinoamérica.

