La ley de vivienda se enquista tras el mazazo del Poder Judicial

Tras superar nueve meses de parálisis política por los desencuentros producidos entre PSOE y Unidas Podemos, la ley de vivienda se ha encontrado un nuevo obstáculo. Uno tan inesperado como relevante: la oposición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los recelos de la ... institución retrasarán, en la práctica, la llegada del anteproyecto al Consejo de Ministros para una segunda lectura. Una demora que condicionará el resto de plazos y que, según avisan desde el sector inmobiliario, pone en jaque la propia entrada en vigor de la reforma.

El CGPJ no solo tumbó el pasado viernes el borrador del vocal Álvaro Cuesta , que avalaba el anteproyecto, sino que además cuestionó el sentido de una de las leyes estrellas del Ejecutivo. En sus observaciones, el vocal Enrique Lucas Murillo asegura que tanto el borrador elaborado por Cuesta como el propio anteproyecto de la ley «vienen a lanzar un mensaje que no es admisible en términos constitucionales » y es que tiene que ser el Estado, y no las comunidades autónomas, el garante del acceso a la vivienda.

Es decir, el vocal reclama un papel más activo de las autonomías en esta norma, pese a que el anteproyecto sí da vía libre a las regiones para que adopten determinadas acciones, como la limitación de los precios del alquiler. Pero la principal amenaza para el anteproyecto no son estas observaciones, sino el borrador que elaborará Murillo junto a otro vocal, José Antonio Ballestero , y que, como ha ocurrido con el de Cuesta, se someterá a votación el próximo 27 de enero.

Lo más seguro es que este análisis sea duro, y eche por tierra gran parte de la reforma aprobada en el seno del Ejecutivo. Si es aprobado por el pleno del CGPJ, el Gobierno se encontrará entre la espada y la pared. Aunque asegura que las recomendaciones del CGPJ no son de obligado cumplimiento, hace unos meses reconocía que el informe del Poder Judicial era preceptivo.

El Gobierno tenía previsto que la ley también pasase el filtro del Consejo de Estado , porque el Ministerio de Transportes quería asegurarse de que el anteproyecto no chocase con ninguna otra norma. Pero ahora este paso ha quedado en duda, sobre todo porque retrasaría (aún más) la ansiada llegada del proyecto a las Cortes.

La tramitación parlamentaria de la ley no será ni mucho menos sencilla. PP, Vox y Ciudadanos ya han mostrado su disconformidad, y el Partido Popular incluso reclamó ayer al Gobierno que tumbase la reforma. Escollos salvables para el Gobierno de coalición si no fuese porque el PNV, socio clave para PSOE y Unidas Podemos, también muestra recelos al anteproyecto.

Desde el sector inmobiliario ponen el foco en que el vocal crítico del CGPJ, Murillo , fue propuesto por el partido nacionalista. «Con sus críticas al anteproyecto de ley, está mandando un mensaje al Gobierno para que se abra a modificar determinados aspectos», destacan fuentes del sector. Pese a ello, desde el Partido Socialista se muestran reacios a modificar ni una sola coma del texto. Desde Unidas Podemos piden incluso ir un paso más allá y modificar determinados artículos para intervenir en mayor medida el mercado de la vivienda.

En este contexto, el plazo fijado por el Ministerio de Transportes para aprobar definitivamente la ley (segundo semestre de 2022) se antoja sumamente complejo. Una vez aprobada la norma, el anteproyecto de ley recogía una moratoria de 18 meses para que las comunidades que así lo quieran limiten los precios del alquiler. Es decir, todo apunta a que esta medida no entraría en vigor hasta bien avanzado el 2024. Durante la siguiente legislatura. «Todo está en el aire y ahora mismo ni siquiera está asegurada la aplicación de la nueva ley», explican desde el sector.