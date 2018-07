Apuesta por la tecnología Lean Abogados, el despacho que huye de la televisión y se «vende» por Internet Este bufete apuesta por dar al nuevo cliente digital el servicio que requiere utilizando la tecnología

Daniel Caballero

Unos 150.000 abogados, 90.000 despachos y 8 millones de procedimientos. Ese es el balance de un sector en el que apenas 30 empresas se llevan el 20% de la «tarta» del negocio de la abogacía. Un colectivo atomizado que «se mantenía en el siglo XIX». Pero esa época ya terminó. Lean Abogados, un despacho que aúna a otros 34 despachos de toda España, ha llegado para revolucionar la manera de entender la relación con el cliente y la tecnología.

«No podemos ser ajenos a la transformación digital», dijo Ignacio Para, socio del bufete en Ciudad Real, en el acto de presentación en la Fundación Giner de los Ríos de Madrid. Su objetivo: utilizar la tecnología, el big data, el marketing jurídico... para brindar la mejor experiencia al usuario.

Como meta para los próximos años, Lean Abogados se fija alcanzar en 2020 el top 10 de grandes despachos de España. Son conscientes de que no podrán competir en volumen, a corto plazo, con empresas como las «big four» o compañías como Garrigues o Cuatrecasas, pero sí en calidad de servicio. Por ello han hecho suyo el «método lean» inventado por Toyota y utilizado también por Inditex: consiste en brindar al cliente el producto adecuado «en el momento preciso y al precio justo» y hacer «desaparecer de la cadena de producción todo aquello que no aporta valor añadido al cliente». En definitiva, reducir al máximo las distorsiones y duplicidades para que el usuario tan solo reciba lo que desea, es decir, una solución a sus problemas.

Tecnología interiorizada

Con planes de estar en 18 meses en 60 ciudades españolas, Santiago Viciano, socio director de Lean Abogados, hizo hincapié en la presentación en una de las ideas sobre las que cree que debería basarse cualquier despacho: «El despacho que no tiene interiorizada la tecnología no podrá sobrevivir», dijo, además de reseñar que en su bufete el abogado no será el jurista «todoterreno» que usualmente está obligado a ser sino que tratarán de especializar al máximo a sus trabajadores.

Asimismo, su estrategia de marketing estará basada en Internet, donde realmente creen que pueden aportar un concepto «fino» de despacho. Huyen de la televisión, donde bufetes como Arriaga Asociados, a quienes se refirieron entre líneas durante el evento, triunfan con anuncios con la imagen de famosos como Iker Casillas.