Si un electrodoméstico se estropea en pleno estado de alarma, ¿puedo avisar a un técnico para que lo arregle? La Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos recuerda que la reparación de estos productos está permitida expresamente durante la crisis del coronavirus

Teresa Sánchez Vicente Actualizado: 31/03/2020 13:09h

En tiempos de pandemia de coronavirus, los electrodomésticos son más necesarios que nunca al permanecer confinados dentro de casa. Al mismo tiempo, la visita de un técnico puede ser complicada por la declaración del estado de alarma y la paralización de la actividad que ha decretado el Gobierno. A pesar de las dificultades, desde la Asociación Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (Anfel) recuerdan que la reparación de estos aparatos está permitida expresamente durante la crisis del coronavirus «por considerarse los mismos como bienes necesarios para la correcta habitabilidad de los hogares».

«Las reparaciones de los electrodomésticos por parte de los servicios oficiales están activas y los técnicos están yendo a las casas con todas las precauciones necesarias, explica el director general de Anfel, Alberto Zapatero, en conversación telefónica. «Nosotros no podemos responder por los servicios técnicos no oficiales ni por los no legales», recalca Zapatero. Por ello, si sufrimos una avería en lavadoras, nevera o cualquier otro electrodoméstico, Velázquez aconseja contactar con los servicios técnicos oficiales de los fabricantes, que siguen disponibles para los consumidores.

De hecho, dentro del último decreto aprobado por el Ejecutivo (artículo 18) se considera como esencial las actividades «que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia». Asimismo, desde Anfel recuerdan que aunque los establecimientos físicos de venta de electrodomésticos no pueden abrir al público, sí se pueden comprar estos aparatos a través de internet. El Gobierno sigue permitiendo el comercio electrónico y el reparto durante el endurecimiento del estado de alarma previsto hasta el 9 de abril incluido.

Desde Bosch remiten a la comunicación realizada desde Anfel y confirman que los técnicos oficiales se encuentran disponibles y que cumplen con las medidas de control sanitario para evitar contagios por coronavirus. En el desarrollo de su actividad de reparación, los técnicos deben cumplir estrictamente con las diversas medidas de control sanitario estipuladas por el Ministerio de Sanidad. «Ahora que permanecemos mucho más tiempo en casa, nuestros electrodomésticos son más importantes que nunca para cocinar, conservar los alimentos o mantener una higiene adecuada. Es por ello que la reparación de nuestros productos está permitida expresamente y desde Bosch seguimos poniendo dicho servicio a disposición de los consumidores», explica el presidente del grupo Bosch en España y Portugal, Javier González Granda.

Quejas de Facua

Sin embargo, desde la asociación de consumidores Facua denuncian que «hay casos en los que no se están procediendo a reparar estas averías». El portavoz de Facua, Ruben Sánchez, señala que trasladaron este problema al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en una reunión mantenida la semana pasada. Así, desde Facua exigieron «procedimientos para garantizar que se realizan esas reparaciones en electrodomésticos de gama blanca y gama marrón es decir, lavadoras, frigoríficos, secadoras o lavavajillas, entre otros, «Hay problemas para contactar con determinados establecimientos para ejercer el derecho a la garantía (por estar cerrados), ante lo que es el fabricante el que legalmente está obligado a tramitar la reparación», aclara Sánchez.

«También hemos pedido que se pongan en marcha protocolos para garantizar que si alguien sufre una avería que lo deja sin luz, gas o agua en casa, sea posible que haya empresas disponibles para reparar y que éstas tengan todas las medidas de seguridad», añade el portavoz de Facua.