La Justicia europea respalda el fondo de la SEPI pero cuestiona los rescates de TAP y KLM El TJUE rechaza el recurso de Ryanair, que aseguraba que el mecanismo estatal afectaba a su negocio en España

Guillermo Ginés Madrid Actualizado: 19/05/2021 14:52h

Espaldarazo de la Justicia al fondo de rescate de empresas estratégicas diseñado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El Tribunal General de la Unión Europea (TJUE), establecido en Luxemburgo, ha rechazado el recurso presentado por Ryanair contra este mecanismo, al considerar que el fondo es «proporcionado» y se ajusta a la legislación comunitaria.

El TJUE recuerda en primer lugar que la Unión Europea flexibilizó la concesión de ayudas directas al comieno de la pandemia, tal y como establece el artículo 107 TFUE, apartado 3, letra B. En base a esta modificación, Bruselas aprobó el año pasado el fondo constituido por la SEPI, que contó con una dotación inicial de 10.000 millones de euros.

Ryanair impugnó este mecanismo porque veta las ayudas estatales a las compañías que no tengan su sede fiscal en España. Sin embargo, el tribunal europeo considera que esta limitación «es adecuada y, a la vez, necesaria para alcanzar el objetivo de poner remedio a la grave perturbación causada a la economía de España», uno de los objetivos de la flexibilización de las ayudas estatales.

«Un criterio de elegibilidad diferente, que incluyera a las empresas que operen en territorio español como meros prestadores de servicios, no habría podido garantizar la necesidad de una implantación estable y duradera de los beneficiarios de la ayuda en la economía española, subyacente al régimen de ayudas controvertido», destaca el tribunal en su fallo.

El TJUE considera además que Ryanair no ha demostrado «de qué modo la exclusión del acceso a las medidas de recapitalización establecidas mediante el régimen controvertido podía disuadirla de establecerse en España o de efectuar prestaciones de servicios desde España y con destino a este país». La aerolínea se agarraba a la libre prestación de servicios y de la libertad de establecimiento proclamadas en el artículo 56 TFUE y en el artículo 58 TFUE, pero el veredicto destaca que, para empezar, el sector aéreo se rige por un reglamento sectorial en este aspecto.

El fallo pone de manifiesto que el impacto positivo de las ayudas supera al negativo (donde destaca, sobre todo, la distorsión de la competencia en el sector aéreo). Y destaca que el fondo de la SEPI es proporcionado y no solo se dirige a las aerolíneas sino a todo tipo de empresas no financieras. Por todo ello, el tribunal tumba el recurso de la aerolínea irlandesa.

La decisión, no obstante, no entra de lleno en los rescates acometidos por la SEPI. El más polémico de ellos, la ayuda de 53 millones concedida a Plus Ultra, ya ha llegado a Bruselas, porque el eurodiputado de Ciudadanos Luis Garicano ha denunciado la ayuda ante la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario ha abierto por el momento una investigación.

Los casos de TAP y KLM

Pero no solo en España se cuestionan las ayudas estatales. Ryanair también denunció los rescates de TAP en Portugal (1.200 millones) y KLM en Países Bajos (3.400 millones). Y estas reclamaciones, al contraro que la efectuada contra el fondo de la SEPI, sí han tenido recorrido.

El Tribunal General cree que ambos rescates contaron con una «motivación inadecuada». En el caso de TAP, Luxemburgo considera que la Comisión Europea «no motivó de forma jurídicamente suficiente» la concesión de la ayuda. El tribunal recuerda que Bruselas debe, al analizar estos rescates, esclarecer si el beneficiario de la ayuda está atravesando dificultades económicas por su propio negocio o por «el resultado de la asignación arbitraria de costes dentro del grupo». Una diferenciación que, según Luxemburgo, la Comisión Europea no hizo al analizar el caso de TAP.

«La Comisión no había aportado prueba alguna en la que sustentar su afirmación según la cual, por un lado, las dificultades del beneficiario le eran propias y no eran simplemente el resultado de un reparto arbitrario de costes en beneficio de sus accionistas o de otras filiales y, por otro lado, que dichas dificultades eran demasiado complejas para ser resueltas por sus accionistas mayoritarios u otros accionistas», explica, tajante, el tribunal.

Respecto a KLM, el TJUE recuerda que Bruselas ya aprobó una ayuda estatal de Francia por valor de 7.000 millones a Air France, que al igual que KLM es una filial del holding Air France-KLM. Según el tribunal, la Comisión Europea no «expuso de manera suficientemente clara y precisa» por qué KLM no puede disfrutar de la ayuda otorgada en un principio a Air France y tiene que solicitar un nuevo rescate, en este caso a los Países Bajos.

Ambos veredictos suponen un toque de atención a la Comisión, pero no significa que las ayudas serán revocadas. El tribunal reclama que Bruselas reabra estos casos y justifique de forma adecuada y con otros argumentos por qué estos rescates se ajustan a la normativa comunitaria.