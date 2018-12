Jubilarse a los 40 años es posible Cada vez son más los jóvenes que se planifican con la esperanza de alcanzar la independencia financiera

María Cuesta

@cuestaguilar Seguir MADRID Actualizado: 25/12/2018 02:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Con las pensiones en el punto de mira y a la baja, y la edad de jubilación aumentado año a año, el sueño de retirarse joven (o al menos de tener la posibilidad de hacerlo) comienza a ganar adeptos en nuestro país entre la generación «millenial». Más allá de utopías y comentarios de sobremesa, el llamado movimiento FIRE, por sus siglas en inglés, (Financial Independence Retire Early) busca establecer una estrategia para alcanzar la independencia financiera cuanto antes y poder así disponer con libertad del tiempo. Pese a que el objetivo no es sencillo, no hay garantía alguna de alcanzarlo y se llega a él a base de años de estricto ahorro y tino en las inversiones, cada vez son más los jóvenes que se apuntan a esta filosofía.

El movimiento comenzó en Estados Unidos, ha calado también con fuerza en Canadá y Reino Unido y ahora aterriza en España con perspectivas de quedarse. Su principal vía de expansión están siendo las redes sociales y los blogs, que han crecido exponencialmente en el último año. Uno de los primeros fue «La hormiga capitalista». Su autor, Guillem, tiene 26 años y cree que conseguirá la independencia financiera hacia los 45 años, aunque asegura que eso no significa necesariamente que abandonará el mercado laboral.

«El trabajo es una parte muy importante y positiva en nuestra vida, pero el hecho de estar obligados a trabajar durante 40 años para que, teóricamente, podamos cobrar una mísera pensión a los 65, 67 o 70 no me parece un buen plan. Y aquí es donde entra en juego la independencia financiera: te da la libertad de decidir qué hacer con tu tiempo sin tener que depender del Estado. Es un objetivo muy ambicioso, que necesita mucha constancia y que no todo el mundo puede conseguir. Incluso los que creen que podrán conseguirlo (donde me incluyo) puede que no lo logren nunca por las circunstancias de la vida», explica a ABC.

Como fuere, para recorrer el camino con mayores probabilidades de éxito la clave está en ahorrar e invertir. Y empezar cuanto antes mejor. «La independencia financiera consiste en alcanzar un determinado patrimonio como para asegurarse una renta suficiente para cubrir los gastos generados por nuestro estilo de vida. Y hay tres pasos que todo individuo puede tomar para lograrlo con éxito y a su vez reducir el tiempo necesario para ello: invertir, empezar a hacerlo lo antes posible y elegir los activos con mayor rentabilidad», explica Giorgio Semenzato, CEO de Finizens, gestora de patrimonios de inversión pasiva.

El principal obstáculo es el precario nivel de los salarios en nuestro país que, según el ultimo informe de la Organización del Trabajo, siguieron retrocediendo un 1,8% en 2017. Según Rosalía Vázquez, una de las autoras, en el caso español «a pesar de que la economía empieza a ir mejor, esto no repercute en los salarios, que siguen siendo más bajos de lo que tendrían que ser».

«La realidad es que ser independiente financieramente no lo puede conseguir todo el mundo, y menos en España. Aunque es importante remarcar que la independencia financiera no siempre tiene que significar jubilarse joven. Porque si adoptamos el término de independencia financiera en su vertiente más «light», al final estamos hablando de ahorrar e invertir para poder construir nuestro propio futuro financiero. Es una forma de responsabilizarnos de nuestro retiro. Estos hábitos permitirán que algunas personas puedan dejar el trabajo a los 40 y a otras tener un complemento a su pensión que les permita vivir mejor el día decidan o puedan retirarse. Que no es poco. Y es que los principios de la independencia financiera podrían ayudar a la mayoría de familias en España», concluye Guillem.