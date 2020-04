El día después para el sector de la automoción

JOSÉ VICENTE DE LOS MOZOS Madrid Actualizado: 10/04/2020 08:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia lo que va a determinar el futuro en muchos ámbitos, entre ellos el económico. La automoción como motor de la industria española también sufrirá las consecuencias, sobre las cuáles es necesario que actuemos cuanto antes para reducir su impacto.

La industria automotriz en España representa el 10% del PIB y el 9% del empleo, dos factores que reflejan la incidencia de esta crisis en una industria que, por responsabilidad con sus trabajadores, decidió paralizar su actividad en sus 17 fábricas ubicadas en España. Resultado: perdida de casi 160.000 vehículos y un 70% menos de matriculaciones en marzo.

Estamos ante una situación única y ante la cuál debemos de empezar actuar de inmediato para enfrentar el día después. Lo que hoy es una crisis humana puede convertirse en una desgracia económica y social, y tenemos la responsabilidad de evitarlo colaborando con el Gobierno para minimizar el impacto en la economía y en el sector. Este año se planteaba como un año de grandes retos para la automoción, con la transición progresiva hacia el vehículo electrificado y la necesidad de atraer nuevas adjudicaciones de modelos a nuestro país, pero el COVID19 abre un nuevo escenario en el que, sin perder de vista los objetivos, tendremos que implantar medidas de choque que permitan recuperar cuanto antes la actividad industrial y el mercado, donde la reducción de las ventas rondará el 30% en el conjunto del año.

Para recuperar la actividad, ANFAC ha trabajado ya sobre unos protocolos rápidos para el reinicio de la actividad productiva en condiciones de seguridad máximas para los trabajadores. Unos protocolos que acordaremos con los líderes sindicales y que permitirán, en cuanto se abra la posibilidad del reinicio de la actividad, poner en marcha nuestras fábricas de nuevo y recuperar tracción productiva. Estamos pensando en el día después.

Pero este reinicio no es suficiente. Por un lado, la crisis añade incertidumbre entre los consumidores sobre su futura situación económica y laboral, lo que no beneficia a las ventas de vehículos. La prioridad de los usuarios no va a ser comprar un coche. Es necesario trabajar, junto a gobierno y administraciones, en un plan de choque nacional para estimular la demanda, enfocado en la renovación del parque y sin perder de vista nuestros objetivos medioambientales. Por otro lado, siguen siendo necesarias más medidas de flexibilidad laboral y de liquidez para las empresas, ayudas potentes a la inversión y al reinicio de la actividad y medidas para agilizar la logística.

Es fundamental, una mayor coordinación y ser más agiles. Por eso la colaboración público-privada es clave.

José Vicente de los Mozos, Presidente de Anfac, Director mundial de fabricaciones del Grupo Renault y Presidente de Renault en España