Semana se ida y vuelta en los mercados. Al enésimo lunes negro con caídas que no veíamos desde hace meses le siguieron varios días en los que se ha recuperado gran parte de lo que se ha perdido las últimas semanas. De hecho la bolsa ... americana ha vuelto a alcanzar nuevos máximos mientras que la europea le sigue a rebufo.

Lo que no está para nada claro es qué es lo que está marcando el paso del mercado que en cierta medida parece estar jugando al despiste.

En un primer momento parecía que eran los temores a las consecuencias económicas a la última ola del virus lo que podía estar detrás de las idas y venidas. Sin embargo parecía una excusa un tanto burda porque desde un primer momento se ha podido anticipar que las eventuales restricciones por la nueva variante no iban a ser en ningún caso comparables por cómo las vacunas han roto la relación entre contagios y hospitalizaciones.

Otro de los argumentos con el que se ha trasladado de explicar el comportamiento de bolsas y renta fija estas últimas semanas ha sido por el cambio de estrategia del Banco Central Europeo. Con independencia de cómo se acabe aterrizando, el cambio de rumbo por parte del BCE lo que de primeras ha supuesto es eliminar la posibilidad de un fallo no forzado. O sea que tampoco la autoridad monetaria tiene la culpa de nada, todo lo contrario. Los tipos subirán cuando toque pero desde luego no parece que a destiempo .

Y cuando el comportamiento del mercado no se le encuentra una explicación es que probablemente no la tenga más allá de temas técnicos que a mí se me escapan y que seguramente se magnifiquen por las fechas en las que estamos. Y estas últimas y venidas sean sobre todo una muy buena oportunidad para preparar las carteras para lo que está por pasar sin dejarse llevar por las embestidas de la manada. ¿Tiene alguna duda de que la fuerte recuperación económica, su impacto en los precios y lo que pueda hacer el BCE va a volver al centro de la discusión? Yo no.

Deuda pública

Grandes titulares en las últimas semanas sobre el incremento de la deuda pública. No solo en España sino en el conjunto de Europa. Y es así. Por primera vez en su historia la deuda pública de la zona euro es mayor que el conjunto de su PIB. El incremento en el último año ha sido notable como consecuencia de todas las políticas fiscales que se han puesto en marcha y por la contracción del PIB -hay que recordar que el endeudamiento se mide como ratio del nivel absoluto de la deuda con respecto al PIB-.

Ahora, para analizar como de sostenible es la deuda es mejor no quedarse solo con los grandes titulares y los ranking por países, son muy jugosos pero no sirven para entrar en el fondo de la cuestión. La sostenibilidad de la deuda depende mucho más de cuanto cuesta esa deuda al año. Hoy el coste de la deuda acumulada en España está en mínimos históricos. Aunque pueda resultar paradójico, resulta que cuando más endeudados hemos estado es cuando menos nos cuesta esa deuda. Hoy el coste del stock de deuda es del 1,6%. Llevándolo al extremo, la deuda actual nos cuesta lo mismo que lo que nos costaría si estuviéramos cumpliendo con el tope fijado en Mastrich -60% de deuda sobre PIB- a los tipos medios de antes de la crisis -superiores al 4%-. Esto es como consecuencia de que el coste medio de la deuda emitida, por ejemplo, este año es del 0%. Al reino de España hoy no se le exige pagar nada por endeudarse. Este titular lógicamente no ha salido por ninguna parte.

Además probablemente en los próximos año el escenario actual de tipos nominales por debajo de la inflación -esto es lo que se define como tipos de interés reales negativos- va a provocar que solo por el efecto del paso del tiempo los ratios de endeudamiento mejoren. Incluso cuando empiecen a subir los tipos, algo que no se espera en un tiempo, la sotenibilidad de la deuda no se va a ver comprometida dado el punto tan extremo de partida en los tipos de referencia.

Así las cosas, los temores de mucho agorero de salón sobre una eminente crisis de deuda están fuera de lugar. Hay tiempo en los próximos años para ir recoduciendo las cuentas públicas . Hoy la prioridad tiene que continuar siendo volver a la velocidad de crucero cuanto antes porque eso precisamente va a ser la mejor ayuda para encauzar el problema. Eso y una mayor tolerancia con la inflación como la que empieza a demostrar el BCE.

Zombis

Llevo unos días dándole vueltas al tema de los muertos vivientes. Me refiero, claro, a uno de los cinco riesgos de los que advierte el Banco de España y que al tratarse de una situación inédita es difícil hacerse una composición de lugar. Se podría reducir todo a una pregunta: ¿Cuántas empresas aguantan exclusivamente por las ayudas? Y para poder responder tendríamos que hacer el ejercicio de retirar las ayudas de golpe y ver qué pasa. Sin embargo, como las ayudas no se van a quitar de un día para otro el enfoque tiene que ser otro. Se trata por lo tanto de identificar a las empresas que no tienen actividad ni la van a tener cuando se levanten todas las restricciones y tratar de anticipar cuál puede ser el impacto en la economía, desde el punto de vista del cálculo del PIB si ya no tienen actividad el hecho de que no vuelvan a tenerla no tiene ningún impacto. Por ese lado no hay problema. El problema podría venir por el eventual pella que pudieran dejar por las deudas acumuladas. Esto es más difícil de calcular pero hay que tener en cuenta que la solvencia del sistema financiero difícilmente se va a ver comprometido por los esquemas de avales del ICO que precisamente han ido para cubrir estos sectores o compañías que mayor menoscabo pudieran sufrir. En cualquier caso y si nos atenemos a lo que dicen los bancos la Mora no está ni tampoco se la espera.

Para tratar de inferir cuántas compañías en riesgo de no volver a levantar la persiana probablemente el mejor termómetro sea la evolución de los Erte porque de lo que hay poca duda es que las empresas que han entrado en barrena no tienen ningún incentivo en desacerlos. La semana pasada el ministro Escrivá contó cómo iban las cosas a 15 de julio y el mensaje no puede ser más esperanzador. A esa fecha quedaban activos en España trescientos cincuenta mil personas en Erte que es prácticamente la mitad que hace tres meses. De esta cifra a tiempo completo son cien mil menos, algo menos de doscientos cincuenta mil. Y de estos últimos más de cien mil son en Canarias y Baleares. Por lo tanto con estos datos en la mano y sin que todavía se hayan levantado todas las restricciones podemos inferir que el daño en el tejido productivo va a ser muy poco. Son pocos los negocios que no van a continuar con su actividad en cuanto les dejen lo que no cabe la menor duda es una gran noticia. Y lo mejor es que no queda mucho . La última ola está en sus últimos coletazos en los países desarrollados.