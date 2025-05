José Ramón Iturriaga: ¿Vuelta a la casilla de salida?

Telecom Italia

La semana pasada comenzaba con el anuncio de la opa de Telecom Italia por parte de KKR. Uno de los principales ‘private equity’ del mundo lanzándose a por la operadora de telecomunicaciones de uno de los países más grandes de Europa.

Más allá de en ... qué quede la cosa, un zarpazo de estas características es en sí mismo una declaración de intenciones que tiene múltiples lecturas.

La más interesante quizás sea el momento en el qué se encuentra el mercado de capitales. Como no nos cansamos de repetir, está vivito y coleando. A diferencia de la gran crisis financiera, hoy los mercados están a pleno rendimiento y son capaces de plantear operaciones que hasta hace poco nos hubieran parecido de todo imposibles.

Llevado al extremo, una operación de estas características pone encima de la mesa que los sospechosos habituales no saben qué hacer con el dinero. Dinero que por otra parte se ha refugiado en las inversiones alternativas porque las políticas monetarias les ha dejado sin donde invertir.

Además, llegados a este punto parece que no hay sector o compañía que resulte intocable. Se atreven hasta con la teleco italiana.

Han ofrecido un 50% de prima con respecto a cómo estaba cotizando antes del anuncio. Lo que pone de manifiesto que en su opinión esta compañía de telecomunicaciones está claramente infravalorada, algo que probablemente se pueda hacer extensible al conjunto del sector, porque las grandes operadoras son compañías comparables.

En definitiva, muy buena noticia que probablemente precipite otras en sectores y con tamaños que hasta ahora no habíamos visto.

El nuevo gobierno alemán

La formación del nuevo gobierno alemán es una buena noticia no solo para Alemania, sino para el conjunto de la Unión Europea. El planteamiento de la coalición semáforo supone un paso más en la unión fiscal europea. La revisión del pacto de estabilidad es una realidad, lo que supone un claro avance con los planteamientos más ortodoxos con los que Alemania afrontó la crisis anterior.

La mención explícita de los esquemas de protección de depósitos europeos también es un paso importante que allana el camino de la unión bancaria, antesala de las fusiones transfronterizas.

Lo anterior, sumado al paso de gigante que han supuesto los fondos ‘Next Generation’, pueden considerarse el momento hamiltoniano en el proceso de construcción europeo. Un paso adelante que ha costado mucho dar pero que es irreversible y del que nos beneficiamos todos los países miembros, pero probablemente unos más que otros.

No se puede decir que los europeos hayamos desaprovechado esta crisis, todo lo contrario. Además de las circunstancias tan extraordinarias que hemos vivido probablemente a estos avances haya contribuido el traer la lección aprendida de la última crisis y el hecho de que algún socio se haya quedado por el camino.

¿Vuelta a la casilla de salida?

La nueva variante sudafricana del coronavirus ha disparado sorprendentemente todas las alarmas. Y digo sorprendentemente porque es mucho más lo que todavía no sabemos que lo que realmente conocemos de la variante Ómicron. Desconocemos su capacidad de transmisión, la eficacia de las vacunas, las características de los contagios o el riego de reinfeccion.

Sí sabemos, y es importante, que esta variable lleva circulando desde antes de verano. También que es fácil de detectar. Por lo que en los próximos días se van a conocer con mucha seguridad un aluvión de casos en muchos otros países. También sabemos que en Sudáfrica, donde ha irrumpido con fuerza, la vacunación es muy reducida y el nivel de contagiados bajo. Las primeras informaciones además apuntan a que no hay hospitalizados que hubieran recibido la pauta completa.

En lo que respecta a cómo de transmisible es la nueva variante, los números sudafricanos aportan de momento poco. Es poco probable en cualquier caso que se produzcan grandes saltos porque los de las actuales ya son muy altos.

Y en cuanto a la posibilidad de evadir la efectividad de la vacuna es también poco probable que de ser así sea totalmente. Lo mismo aplica a la adquirida por contagios anteriores. Además, en ningún caso la eficacia de los antivirales debería verse comprometida.

De momento, los números no permiten hacerse una idea clara de hasta donde puede llegar esta nueva variante. Habrá que ir viendo cómo evolucionan los contagios dentro y fuera de Sudáfrica, sus características y la efectividad de las vacunas.

Así las cosas, la posibilidad de volver a la casilla de salida es ninguna. La reacción de las bolsas del viernes pasado es consecuencia de un cúmulo de circunstancias -de las que probablemente más de una y dos se nos escapan- pero no de que se esté poniendo en precio retrocesos significativos en la reapertura de la economía. Si hay algo que deberíamos haber aprendido de esta vacunación es que el catástrofismo no está justificado. Ha habido vacunas en tiempo récord -tres a falta de una-. Pese a las dudas iniciales no ha habido problemas de suministros. Y los calendarios de vacunación se han cumplido razonablemente. Como ha pasado en otras ocasiones con la aparición de nuevas variantes, es bastante probable que esta también se quede en más ruido que nueces y que hayamos asistido una vez más a una sobrerreacción del mercado.