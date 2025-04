José Ramón Iturriaga: Al revés

La evolución de la epidemia este verano a pesar de lo que les pueda parecer no tiene nada que ver con lo que pasó el año pasado. De hecho es completamente al revés. El verano pasado la cosa empezó razonablemente bien y acabó ... torciéndose bastante. Y este verano los contagios han empezado fuerte y se van a ir encarrilando a medida que avance agosto pero en unas circunstancias completamente distintas en lo que a incidencia hospitalaria, ucis y fallecimientos se refiere.

Los titulares van a continuar. Es inevitable. Son demasiado jugosos para dejarlos pasar. Sin embargo, la serpiente del verano no la van a poder estirar mucho porque los datos no les van a acompañar. A diferencia del año pasado en el que a medida que avanzaba el verano las restricciones de viaje a nuestro país se iban sucediendo, este año es probable que vayamos viendo cómo se van levantando para encarar un septiembre prácticamente normal.

El injustificable triunfalismo del gobierno continuará a medida que vayan remitiendo los contagios y todavía hay tiempo para alguna ocurrencia de algún presidente autonómico. La ausencia de noticias hace que se tenga que estirar mucho lo poco que queda.

Así que tenemos por delante un agosto de más a menos que debería ser el último coletazo de esta pesadilla. Hay que destacar que a pesar del mucho ruido de las últimas semanas la recuperación económica sigue su curso. Los titulares grandilocuentes no han hecho mella en la confianza del consumidor que sigue con muchas ganas de recuperar el tiempo perdido. Todo parece indicar que la economía debería seguir ganando tracción a medida que vaya amainando la tormenta informativa sentando las bases para un cierre de año extraordinario. Y no, no es responsabilidad de este gobierno pero no por ello va a dejar de suceder.

8% y precipicio fiscal

Los datos de crecimiento no dejan de sorprender. En los últimos días hemos conocido la evolución del PIB en el segundo trimestre del año que ha batido con creces todas las estimaciones así como distintos datos sobre la evolución del empleo a los que tampoco se les puede poner un pero. Y así van a continuar. Al final de la epidemia de la mano de las vacunas se suman políticas monetarias y fiscales extraordinariamente expansivas.

Detrás de las previsiones tan bajas está el hecho de que esta crisis se está analizando con patrones de crisis anteriores que como ya se puede ver esta vez no aplican. El consumo y la inversión se está recuperando mucho antes que en ciclos anteriores porque esta recesión como hemos insistido muchas veces se ha producido por un factor exógeno y no endógeno como cualquier otro ciclo normal. En cuanto se ha empezado a controlar la recuperación ha sido inmediata.

Para lo que queda de año podemos anticipar que la recuperación va a continuar cogiendo tracción. Y es posible que la recuperación del turismo internacional - factor que va a ser determinante en lo que queda de año- también sorprenda una vez que se levanten las restricciones a los viajes, no solo son los españoles los que están ansioso de recuperar el tiempo perdido. Así las cosas no sería descartable que este año la economía española acabará creciendo cerca de un 8% lo que nos devolvería a la casilla de salida incluso antes de lo que espera hoy el gobierno.

Las cosas deberían empezar a torcerse en 2023 cuando desde Bruselas van a empezar a exigir que las cuentas públicas se empiecen a encarrilar. Además y como contrapartida a los fondos europeos habrá que cumplir con los compromisos en materia de reformas.

No es descartable que dando una vez más muestra de su pragmatismo el presidente del gobierno decida adelantar elecciones a finales del año pasado. 2022 va a ser un año en el que la economía va a seguir volando en el que puede seguir trampeando con Europa. Tratar de capitalizar ese viento de cola antes de empezar a anunciar ajustes es algo que a este personaje difícilmente se le vaya a escapar. Si esto fuera así no va a tardar mucho en empezar a apartarse de sus socios de investidura, no son los mejores compañeros de viaje en año electoral. Aunque pueda resultar contraintuitivo, crecer más de lo esperado con lo que nos espera a la vuelta de la esquina puede precipitar el adelanto electoral. Veremos entonces si el PP no tiene que tener cuidado con lo que desea.

Las emociones

Lo de Simone Biles me da pie para volver sobre el tema de las emociones. No entro en la polémica de si ha hecho bien o no en retirarse como se ha retirado y de si es o no la verdadera ganadora como rápidamente algunos la han coronado. En estas discusiones me reconozco mucho en las opiniones de Rosa Belmonte y su «mundo peluche ». Siempre hay que leer a Rosa pero más cuando median este tipo de controversias en la que una parte trata de imponerse enarbolando la bandera de la superioridad moral. Da gusto ver cómo en muy pocas líneas les desmonta sus planteamientos buenistas dejándoles en pelotas. La verdad es que últimamente se lo están poniendo fácil.

Pero volviendo a las emociones que es lo que está detrás de la retirada de la gimnasta americana, del rebote Djokovic o de la estigmatizacion de los suspensos, hay que entender que son nuestro peor consejero. No sé si la americana o el tenista se han quedado a gusto tras su desahogo olímpico -la de los cates parece estar encantada de haberse conocido- pero desde luego que se han equivocado. Dejarse llevar ya sea por la manada o por un arrepío no suele ser una buena decisión.

La teoría la cuenta muy bien Kahneman en un libro muy recomendable -pensar rápido, pensar despacio- pero lo difícil es llevarlo a la práctica. Sacar la cabeza de la vorágine de día a día y no dejarse llevar a la hora de tomar todo tipo de decisiones es prácticamente imposible pero es la clave para que los distintos sesgos cognitivos no campen a sus anchas.

Un ejemplo muy reciente son los datos de crecimiento económico español . Las cifras han sido muy buenas pero dependiendo de qué pie cojees se interpretan de forma distinta. Y la realidad es la que es aunque nos pueda llegar a molestar porque favorece a según qué relato. La economía española va a ser la que más crezca este año y el que viene -luego ya veremos- aunque nos moleste porque este gobierno se trate de apuntar el tanto. No reconocerlo -y son muchos los que no lo reconocen- es muy buen ejemplo de cómo nos sesgan nuestros a prioris y nos hacen errar en el análisis. Desde luego que no es fácil pero los que no se dejan llevar son los que están en mejor situación para ganar las olimpiadas o las elecciones generales por poner solo dos ejemplos.