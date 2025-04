Hay un dicho anglosajón muy gráfico que reza así: si anda como un pato, vuela como un pato y hace ‘cuac’, ‘cuac’, entonces es que es un pato. Las dudas que en las últimas semanas se han suscitado sobre la posibilidad de que se trunque ... la fuerte recuperación en la que estamos en marcha no están justificadas. Este ciclo no ha tenido nada que ver con ciclos anteriores ni en su origen ni en su rápido desarrollo, pero comenzar a hablar de que estamos en los últimos coletazos resulta precipitado. A pesar de que en las últimas semanas la curva de tipos de interés o la Bolsas parecen estar poniendo en precio un final de ciclo mucho más rápido que cualquier otro, no se dan las circunstancias para que la expansión económica ahora en marcha se trunque.

Los ciclos no se mueren de viejos, sino que decaen cuando los bancos centrales pisan el frente ante los primeros síntomas de sobrecalentamiento de la economía. No estamos ahí. Ni siquiera en Estados Unidos, que es la región que claramente lidera el movimiento. La política monetaria, tanto en Estados Unidos como, desde luego, en Europa, esta vez va a ir muy por detrás de los acontecimientos. Los responsables de política monetaria no pierden la ocasión de enfatizarlo cada vez que están cerca de un micrófono. Sin ir más lejos, el propio presidente de la Reserva Federal la semana pasada remarcaba que tenemos políticas expansionistas para largo. En una economía como la americana que está creciendo casi al 8%, que en pocos meses va a estar en pleno empleo y con la inflación muy por encima de su objetivo, sus responsables monetarios no quieren ni oír hablar de retirar estímulos. Y en Europa todavía con más razón.

Los movimientos que hemos visto en la curva de tipos o en los distintos sectores de la Bolsa más ligados a la evolución del ciclo tendrán una u otra explicación. Yo no alcanzo a entenderlo. Pero desde luego lo que no tiene sentido es pensar que están poniendo en precio el final de este superciclo económico.

Los contagios no son la medida

Terciar en la polémica sobre cómo hay que interpretar la quinta ola son ganas de llevarse un revolcón, porque como en muchas otras cosas en este país opinar se interpreta en clave de conmigo o contra mí. En cualquier caso, no queda otra, la confusión es general y para tratar de hacerse una idea de cómo puede afectar a la economía hay que sacar la cabeza de la centrifugadora de las noticias diarias. La gestión de la pandemia ahora y siempre se ha hecho en términos de la salud pública, que no la individual de cada una de las personas. No puede ser de otra manera. Cuando se tomaron las medidas de confinamiento más extremo fue cuando el sistema sanitario estuvo al borde del colapso. Desde entonces, en función de cómo ha ido evolucionando la incidencia hospitalaria, se han ido adoptando unas u otras acciones. Y no entro aquí si el Gobierno lo ha hecho mal, bien o regular. O si no tenía que haberse lavado las manos. Esa es otra discusión que a mí no me toca.

El problema ahora es que estamos utilizando los mismo indicadores -en concreto el de los contagios- para evaluar la gravedad de la crisis cuando las circunstancias han cambiado y no son igualmente válidos. Los contagios hoy, con la población vulnerable prácticamente vacunada con la pauta completa, no tiene la misma importancia que tenían hasta ahora. Y ya lo sabemos. Hemos visto cómo el fuerte repunte de contagios de las últimas semanas no se ha trasladado de la misma manera que en olas anteriores a hospitalizaciones, UCI o fallecidos. Es un hecho. Y aun siendo así, no se ha explicado. Desde los distintos gobiernos no se atreven a abrir el melón a riesgo de que les tachen en el mejor de los casos de optimistas cuando no directamente de imprudentes. Y desde los medios tampoco hay nadie que haya abierto el melón, no es algo especialmente popular y desde luego es mucho más jugoso informar todos los días de los ‘alarmantes’ incrementos de contagios y de los casos más sensacionalistas.

Entiendo que salir a explicar que, con los niveles actuales de ocupación hospitalaria, lo que hay que hacer no es volver a los toques de queda o a aplicar otras restricciones sino todo lo contrario, eliminar las que todavía están en vigor, no es fácil. El objetivo no ha sido nunca, no podía serlo, erradicar el virus. Hay que empezar a explicar que el virus va a seguir entre nosotros y que cada uno es responsable de sus actos. A los responsables de la salud pública con estos niveles de incidencia y tasa de letalidad lo que más les debería preocupar es volver cuanto antes a la normalidad para tratar de atajar todos los problemas que suponen las restricciones. Podrían empezar por dejar de contar el número de contagiados para luego seguir por el camino que hoy arranca en Reino Unido.

Cinco riesgos

El Banco de España hace muy bien en recordar que a pesar de que la recuperación esté siendo más fuerte de lo que pensaban al principio de año y de que los riesgos hoy están equilibrados, siguen existiendo contingencias para la economía. Los resume en cinco. En primer lugar, la futura evolución de la epidemia. No son epidemiólogos pero es la variable exógena que más ha distorsionado la evolución de la economía.

El segundo y tercer riesgo que enumera van de la mano y son qué puede pasar con el ahorro que de forma forzosa se ha acumulado los últimos meses y cómo va a ser la evolución del turismo. La evolución de estas dos variable depende mucho de cómo de rápido se levanten las restricciones, pero con independencia de cuando esto pase -hoy el Reino Unido ha levantado todas y los demás no deberíamos tardar mucho- creo que las ganas que hay de recuperar el tiempo perdido debería traducirse en una brusca recuperación.

El cuarto peligro es el de no emplear bien el dinero de Europa. Esto más que un riesgo sería una lástima. Los recursos que llegan son muchos, y bien empleados podrían suponer un salto de calidad de la economía española extraordinario. Es una ocasión única para solucionar los problemas que arrastra la economía española desde hace muchos años. En cualquier caso, el multiplicador que han utilizado en sus predicciones es de uno, algo que resulta muy conservador porque el efecto multiplicador de programas bien diseñados es mucho mayor.

Por último apuntan como incertidumbre a qué es lo que pueda pasar con el tejido empresarial una vez que acaben las ayudas. Dicho de otra forma, cuántas empresas zombis hay con respiración asistida. Hay dos buenos termómetros. Por un lado la evolución de los ERTE, y en este aspecto las noticias son halagüeñas. Y por otro, la evolución de la creación neta de empresas. Aunque se pueden hacer distintas lecturas, este dato también invita al optimismo.