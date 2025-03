José Bogas: La COP25 puede marcar el camino

No hablamos solo de una transformación energética, sino de una profunda transformación social y económica

Los agentes económicos y sociales tenemos «matices», y a veces importantes diferencias, sobre el presente y sobre el futuro. Es normal y hasta enriquecedor. Sin embargo, hay cuestiones sobre las que coincidimos ampliamente.

Una de ellas es que vivimos momentos de cambio, de incertidumbre y también de nuevas oportunidades; y que, como fruto de estos factores, las empresas y sus respectivos negocios presentarán con toda seguridad, dentro de muy poco tiempo, un perfil muy distinto -quizá, incluso, «muy disruptivamente distinto» - del que tienen hoy. Es más: me atrevo a señalar que las empresas que no asuman con decisión, firmeza y responsabilidad este cambio de perfil y de modelo de negocio tendrán muy difícil seguir subsistiendo. No deseo parecer apocalíptico, pero sí subrayar lo que creo que está en juego.

En mi opinión, no cabe tener al respecto una actitud conservadora, pensando ilusoriamente que es posible eludir, detener o ralentizar el futuro. Este proceso de cambio es imparable. El objetivo no puede ser evitarlo, sino gestionarlo; más aún: gestionarlo de manera claramente positiva para nuestros ciudadanos. Porque es posible y porque es necesario.

Sabemos bien cuáles son las palancas que pueden hacer viable esa fructífera gestión: innovación en todos los terrenos de la actividad empresarial -no solo en el tecnológico-, nuevas relaciones con unos clientes cada vez más informados, interconectados y «empoderados»; y un p rofunda transformación digital . Innecesario es decir que esas tres palancas se hallan estrechamente relacionadas entre sí.

Endesa pretende asumir este reto con plena convicción, sobre la base de estas tres palancas y siendo muy consciente de que ello supondrá una importante transformación de la empresa y de su negocio. Y es consciente asimismo de que ha de afrontarlo en un contexto que lo hace muy exigente: el que impone la necesidad de llevar a cabo una profunda transición ecológica que conduzca a la plena descarbonización de nuestra economía y contribuya a combatir eficazmente el cambio climático.

Felizmente, España dispone para ello de un instrumento, ya contrastado con la Unión Europea, que traza un camino tan razonable como ambicioso para conseguirlo: el Plan Nacional Integrado Energía y Clima. Un Plan que no es solo energético, sino mucho más global, porque supondrá, hasta el año 2030, unas inversiones de 236.000 millones de euros , la creación de entre 250.000 y 364.000 empleos netos y un aumento del 1,8% en el PIB. Así pues, no hablamos solo de una transformación energética, sino de una profunda transformación social y económica.

En estos momentos, en los que Madrid acoge la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25) , las empresas, las instituciones y los demás agentes sociales y políticos tenemos una oportunidad única para dar un gran paso adelante en un camino que, si resulta bien recorrido, puede hacer que el cambio y la incertidumbre se traduzcan en mayor crecimiento y bienestar para todos los españoles.

José Bogas es consejero delegado de Endesa