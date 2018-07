José Antonio Álvarez (Santander), sobre el impuesto a la banca: «La prioridad debería ser crear empleo» El consejero delegado considera que el banco va «por buena senda» pese al impacto en las cuentas del coste de integración de Banco Popular

DANIEL CABALLERO

«El negocio del banco ha continuado por buena senda». Así se ha pronunciado el consejero delegado del Grupo Santander, José Antonio Álvarez, durante la presentación de resultados de la entidad. El beneficio atribuido del banco ha aumentado apenas un 4% en los seis primeros meses hasta los 3.752 millones de euros, todo ello lastrado por el coste de integración de Banco Popular, que ascendió en el segundo trimestre hasta los 280 millones, y la aportación al Fondo Único de Resolución, que fue de 270 millones antes de impuestos.

El director financiero de la entidad, por su parte, destacó que «el trimestre ha sido muy bueno». Concretamente, «el mejor en mucho tiempo». Sin embargo, desde Banco Santander apuntan a ciertos riesgos que podrían afectar no solo al negocio bancario sino a la economía en general. «El entorno es cambiante. Siempre hay factores de tipo geopolítico que afectan. El más relevante es el proteccionismo. No esperamos que hacia adelante tengamos impactos tan relevantes, donde ha habido ida y vuelta en las divisas», ha señalado Álvarez.

Aunque el consejero delegado ha preferido no especular sobre el posible impacto del impuesto a la banca, sí que se ha referido al gravamen que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez planea imponer a este sector. «Es razonable que cuando se vaya a cambiar el sistema fiscal haya un periodo de reflexión, no tener efectos colaterales contrarios a lo que se persigue. Las prioridades deberían ser crear empleo; hay un segundo problema que es la escasez de ahorro», ha explicado Álvarez. “España tiene una deuda cercana al PIB y de ahí derivan algunos de los problemas. Me gustaría que el sistema fiscal pensase en un ahorro a largo plazo. No debería imponer impuestos sobre rentas no generadas. No es una buena práctica. Debería evitarse la doble imposición”, ha proseguido.

En consecuencia, el consejero delegado ha comentado que una posible doble imposición a la que se enfrentaría la banca podría hacer cambiar «la estructura legal» de las entidades, su «morfología». «Si uno tiene doble imposición, tienes que repensar. Si sobre lo que hemos pagado ya tenemos que pagar dos veces, puede afectar a la morfología de las entidades», ha destacado. Sin embargo, el consejero delegado ha matizado, en el caso de Santander, que no hay ninguna intención de trasladar ninguna sede en caso de que se impongan nuevos impuestos. «Tomaremos las decisiones oportunas», ha zanjado el directivo.

Asimismo, Álvarez se ha referido a la situación política actual española, con las dificultades del Ejecutivo para sacar normas adelante. Sobre ello, ha descartado que exista inestabilidad política en estos primeros meses del nuevo Gobierno. «Yo no percibo una gran inestabilidad política. Puede haber propuestas diferentes, y no es correcto llamarlo inestabilidad política. Se discuten, se votan... Y las elecciones forman parte del juego político que nos hemos dado», ha afirmado.