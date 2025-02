John Müller: Salario mínimo y población

Un buen amigo me plantea una cuestión interesante: «¿Cómo impactará una nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sobre la España vacía?» Tomando en cuenta que la renta per cápita y la productividad son mayores en las grandes urbes que en las zonas rurales, ... que el peso de la agricultura en la España vacía es muy importante aunque ya no lo sea a nivel de nuestro PIB global, es muy probable que el número de empleos cuya productividad no supere el nivel del nuevo SMI sea muchísimo más abultado que en la España llena.

En esa tesitura, ¿qué pasará con esos empleos? ¿Desaparecerán o se sumergirán? Y si desaparecen, ¿qué impacto tendrá sobre el vacío ya existente? En sus recientes estudios sobre el SMI (Barceló y otros, 2021) , el Banco de España detectó que tras la subida de un 22% del salario en 2019 «hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios». Los diferentes ejercicios sugieren que la subida fue especialmente adversa para los colectivos de mayor edad y supuso una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes. En su informe anual de 2020, el Banco de España publicó un capítulo sobre la España vacía con una caracterización de la misma. Ella está formada por 3.403 ayuntamientos en riesgo de despoblación, lo que supone un 42% de los municipios y el 2,3% de la población. Pero es que estos municipios son más pequeños, tienen más población envejecida , y menos mujeres y extranjeros que los urbanos. Además, están lejos de su capital de provincia y de la costa. Desde el punto de vista socioeconómico destaca el peso de la agricultura en el empleo , la menor presión fiscal y una presencia menor del ‘voto del descontento’. Basta superponer las conclusiones de ambos estudios para comprobar que se podría llegar a establecer una relación causal entre las subidas del SMI y el vaciamiento de España . Una cosa más: el informe del Banco de España descubrió que desde la crisis de 2011, las migraciones a las grandes ciudades aumentaron. ¿Búsqueda de un efecto protector de los servicios públicos de las grandes urbes? jmuller@abc.es Noticias relacionadas El regreso de la inflación: un nuevo factor de estrés y conflictividad social

