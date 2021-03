La productividad del SEPE

John Müller SEGUIR Madrid Actualizado: 11/03/2021 08:15h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Sin las tecnologías de la información (TIC), hoy no se puede funcionar. Lo está comprobando en carne propia el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), paralizado por el ataque de un virus informático. El sindicato CSIF, muy activo en este servicio y que lleva denunciando problemas desde 2020, sostuvo que esta crisis se suma a la falta de medios humanos y materiales: el SEPE ha perdido 3.400 trabajadores en 10 años y sus sistemas informáticos tienen una antigüedad media de 30 años. Pero, así como tenemos muy presente lo mucho que se dificulta la tarea cuando la informática no funciona, no sabemos prácticamente nada de la productividad extra que las TIC han generado en la Administración Pública.

Se podría afirmar