Decadencia del reformismo

John Müller SEGUIR Madrid Actualizado: 18/03/2021 01:10h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La decadencia que sufre Ciudadanos no sólo marca su declive político, sino que marcha al compás del fin del ímpetu reformista que se apoderó de la sociedad española la década pasada. Recuerdo la ilusión que rodeaba a Ciudadanos cuando en febrero de 2015 anunció el fichaje de Luis Garicano y de Manuel Conthe como asesores económicos. También recuerdo que, al final del acto de presentación en el Círculo de Bellas Artes, una persona se me acercó y en voz baja me dijo: «Cuidado con el impulso reformista español, nunca llega a ninguna parte, es una estafa».

Si uno mira dónde está hoy el reformismo español, el hombre que susurraba a los periodistas tenía razón.

El martes circuló un informe de