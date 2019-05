PUBLIRREPORTAJE Javier Sierra (Rexmax): «Un broker puede empezar con menos de cinco agentes, pero puede llegar a 20 o 40» El presidente de Rexmax en España, analiza en esta entrevista las claves del éxito de la compañía, presentando a esta firma como una gran alternativa para emprendedores e inversores

Andalucía es una de las comunidades autónomas donde REMAX España goza de un mayor posicionamiento y reconocimiento. Con un total de 26 franquicias inmobiliarias en la comunidad, siete de las cuales, ubicadas en la provincia de Sevilla, REMAX se ha convertido un todo un referente del sector de la intermediación inmobiliaria del sur de España. Gracias entre otros aspectos a su sistema de trabajo único, basado en el servicio al agente inmobiliario y al cliente final, la enseña de origen norteamericano ha logrado en Andalucía trasladar un modelo que aboga por la profesionalización del sector, el trabajo en colaboración y la formación del agente inmobiliario. Javier Sierra, Presidente de la compañía de nuestro país, nos habla en esta entrevista de las claves del éxito de la compañía, presentando REMAX como una gran alternativa para emprendedores e inversores en el ámbito de la intermediación inmobiliaria.

¿Es REMAX una agencia tradicional al uso?

Rotundamente no. REMAX realmente es una compañía que pone el foco en la figura del agente inmobiliario brindándole apoyo y servicios para que éste pueda ofrecer la mejor experiencia y servicio a sus clientes. Este servicio es prestado por parte de los Brokers o franquiciados a sus agentes; siendo ésta la principal labor de un franquiciado REMAX. Podríamos afirmar por tanto que la labor de un Broker o franquiciado REMAX es el desarrollo profesional de sus agentes, logrando que éstos puedan alcázar su máximo potencial, para que sus agentes puedan desarrollar su propio negocio inmobiliario. De este modo, cuando mejor y más formados están los agentes, mejor será el servicio y por tanto los resultados que ofrezcan éstos a sus clientes; lo que beneficia a todos. En resumen, REMAX es una compañía de servicios para el agente inmobiliario, diseñada para atraer y retener a los mejores agentes del sector, con máximas comisiones, máximo servicio y soporte al agente. Un modelo de negocio en el que también se incluyen herramientas avanzadas de gestión, formación constante, soporte motivacional y la libertad necesaria para que cada agente se desenvuelva dentro de la oficina. Una excelente estructura de servicio que genera agentes altamente motivados que brindan su mayor esfuerzo y como resultado un cliente satisfecho

Finalizasteis el 2018 superando por primera vez la barrera de los 2.000 agentes inmobiliarios y con un crecimiento de alrededor de un 25% con respecto al año anterior; ¿será 2019 un año tan positivo como el 2018?

Efectivamente, los datos del pasado 2018 han sido muy positivos convirtiéndolo en el mejor ejercicio de los 24 años de existencia de REMAX en nuestro país, cerrándolo con más de 160 licencias de franquicias y tal y como indicabas alcanzando por primera vez los 2.000 agentes. Somos muy optimistas para este 2019 y estamos convencidos de que vamos a seguir creciendo. Mantenemos unas expectativas altas pero coherentes con nuestro trabajo y desarrollo, esperando alcanzar las 200 oficinas y más de 2.600 agentes asociados. Respecto a la facturación, prevemos superar los 45 millones de euros...

Andalucía cuenta con un total de 26 oficinas franquiciadas REMAX, ¿es importante nuestra región para el crecimiento de la compañía?

¡Sin duda!. Andalucía representa uno de los mercados más potentes para REMAX España. Se trata de una de las comunidades autónomas más grandes de nuestro país, representando a uno de los mercados inmobiliarios más importantes en España. Andalucía siempre ha sido y será una de nuestras zonas preferentes, representando REMAX a su vez una de las alternativas más seguras para emprender un negocio inmobiliario en la región.

¿Cómo es el perfil de un franquiciado REMAX?

Pues en primer lugar me gustaría destacar que no existe un perfil concreto de franquiciado. El modelo de negocio de REMAX está diseñado para atraer a emprendedores que se sientan identificados a su vez con nuestros valores. Nuestro Broker es el franquiciado, y junto a el desarrollan su carrera profesional decenas o incluso centenares de agentes de manera autónoma. El Broker ofrece el mejor escenario para aquellos agentes que quieran desarrollar una carrera profesional. Además, nuestras oficinas franquiciadas no tienen límites de crecimiento. Un Broker puede empezar con menos de cinco agentes, pero puede llegar a tener 20 o 40 agentes. De hecho, contamos con oficinas que han superado los 100 agentes, con un solo Broker.

El Broker puede tener varias oficinas y convertirse en multiBroker, y contar con varios cientos de agentes asociados que se encargan de la gestión inmobiliaria. Nos gustaría mucho que este año alguno de estos multiBrokers superase los 200 agentes, algo que en Estados Unidos y Canadá es muy común. Las oficinas responden a su propio proyecto personal, y todos ellos aspiran a desarrollar un negocio lo más profesional y próspero posible. REMAX crea industrias inmobiliarias, dando soporte a los agentes para que éstos crezcan y alcancen sus mejores resultados con el objetivo de lograr el mejor negocio posible. Por ello no es necesario contar con experiencia previa en el sector inmobiliario para ser Broker de REMAX, su trabajo es más bien un trabajo de gestión y de desarrollo de equipos y personas.

¿Es una franquicia REMAX una buena alternativa para emprendedores?

Bajo mi punto de vista, cuando una persona decide emprender un negocio, uno de los aspectos más importantes es la seguridad evitando en la medida de lo posible los riesgos. REMAX ofrece un modelo de negocio de resultados probados con más de 45 años de éxitos junto con un reconocimiento de marca internacional que permite a las oficinas inmobiliarias crecer sin límites y contar a su vez con una red compuesta por más de 123.000 asociados a nivel mundial con la que compartir operaciones. También posibilita superar la estructura de autoempleo o pequeña agencia totalmente dependiente de la persona que la dirige o de muy pocos agentes, modelos en los que se crean y terminan la gran mayoría de las agencias en nuestro país.

Por el contrario, un modelo de «gasto y beneficio compartido» del Broker con los agentes asociados autónomos a su oficina, como el que REMAX ofrece , le da al emprendedor la oportunidad de crecer su negocio hasta convertirlo en una «industria inmobiliaria», es decir; agencias con grandes equipos comerciales que ofrecen los mejores servicios profesionales especializados a esos agentes y que estos no pueden tener en una pequeña agencia, presentándose como la opción más atractiva para los agentes profesionales en las que desarrollar su carrera profesional y para los empresarios tener un negocio de alta facturación y rentabilidad. En cuanto al mercado, REMAX ofrece que los clientes compradores y vendedores estén representados por agentes profesionales que defiendan sus intereses con los más altos estándares de profesionalidad, servicios y ética profesional. Recomiendo a todas las personas que estén barajando la idea de emprender en el ámbito del sector inmobiliario a que visiten www.franquiciaremax.es y contacten con nuestro equipo de expansión; ellos podrán aclarar todas sus dudas y aportar sin compromiso toda la información que necesiten.

¿Qué servicios ofrece REMAX España a sus franquiciados para el desarrollo de su negocio?

Trabajamos siempre muy estrechamente con el conjunto de los franquiciados, y no solamente entre REMAX y los franquiciados o los agentes sino que fomentamos mucho el desarrollo horizontal para que los franquiciados colaboren entre ellos. Nuestro papel es de «dirección de orquesta» para que cada persona dentro de REMAX aproveche las ventajas y los beneficios que obtienen por pertenecer a la organización. Este es el papel de REMAX España, primero abrir unas oficinas y segundo ayudar a las oficinas a desarrollarse. Con este objetivo, contamos con un amplio equipo de profesionales que brinda un completo servicio a nuestros franquiciados como formación, soporte, tecnología y acceso a campañas de marketing y publicidad entre otros aspectos.

¿Qué aspectos os diferencian del resto de franquicias inmobiliarias?

El primer y gran valor es la marca, que se traduce en confianza de cara al consumidor. REMAX es una marca global e internacional, siendo la compañía que más casas vende en el mundo, con 8.000 oficinas, más de 123.000 agentes ejerciendo su actividad en más de 100 países. Otro aspecto a destacar es nuestro alcance y dimensiones: cuanto mayor es la red, más presencia de marca, más opciones de colaboración interna y más recursos para el desarrollo y la innovación.

También me gustaría destacar un modelo de negocio exitoso, diferencial y específico basado en la confianza y ayuda a las personas, con un know how que nos ha transformado en la franquicia no 1 a nivel mundial. Todo ello, sin olvidar la red: en REMAX trabajamos el desarrollo horizontal, pues pensamos que trabajando juntos ofrecemos lo mejor de cada uno y aprendemos todos, unos de otros. De hecho, una parte importante de la formación es impartida por nuestros agentes. En REMAX, los talentos suman. Finalmente, destacar los servicios que prestamos al franquiciado: formación, soporte, tecnología, convenciones, etc

REMAX ha sido designada por tercer año consecutivo por «Elección del Consumidor» ¿Cómo valoras este aspecto?

Lo que más valoro y me gusta destacar de esta designación es que es producto de la opinión de nuestros clientes sobre nuestros servicios, y no hay mayor prueba de un buen trabajo que el de un cliente satisfecho; de ahí que para nosotros esta designación sea especialmente importante.