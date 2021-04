Jaime Malet: «Es necesario liberalizar más el mercado laboral» El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos asegura que urgen reformas estructurales que permitan ganar competitividad

Giuseppe Tringali Actualizado: 17/04/2021 01:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Jaime Malet (Barcelona 1964) es presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmChamSpain) desde el año 2002. Es también CEO y fundador de Telam, una consultora estratégica en el campo de las infraestructuras, la tecnología y la energía.

¿Qué temas se han tocado en el encuentro institucional con el Gobierno?

Los temas que hemos trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y a la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño han sido aquellos que preocupan a las empresas socias de AmChamSpain para el fortalecimiento y desarrollo de sus negocios en España. Por una parte, creemos que España tiene la oportunidad de convertirse en un clúster para la atracción de talento e inversión en economía verde y en economía digital. Nosotros como institución queremos apoyar a las Administraciones en ese reto. Asimismo, creemos importante apoyar a los sectores que ayudaron a salir de anteriores crisis, el sector exportador, que esperamos pueda volver a la normalidad arancelaria tras las negociaciones entre la UE y EE.UU. y el sector turístico, que precisa de mucha atención para poder recuperarse con fuerza tras la pandemia.

¿Qué preocupaciones y prioridades han expresado las empresas presentes en el encuentro?

La pandemia está acelerando cambios de calado en el gasto de las familias, en la prioridades de inversión de las empresas, en la forma de comunicarnos o en las cadenas de suministro globales. No solo ha cambiado la demanda sino que se ha destruido mucha oferta. La disrupción puede ser positiva para España a la larga si la sabemos canalizar. Por ello, le trasladamos al presidente la necesidad de revisar a fondo el ordenamiento jurídico y llevar a cabo profundas reformas estructurales que permitan ganar competitividad. Creemos que es necesario liberalizar más el mercado laboral para favorecer la creación de empleo masivo y de calidad. Pensamos que la estructura tributaria tiene que ser atractiva para la inversión. También que la educación tiene que atraer talento y adaptarse a la revolución tecnológica. Hemos pedido también al presidente una reforma de la administración para que sea más eficiente, con control ex ante y ex post de cada euro gastado, una mayor protección a la propiedad industrial e intelectual e incrementar el apoyo fiscal a la inversión privada en I+D+i

En especial, le hemos podido trasladar la necesidad de reforzar legislativamente el concepto de 're-skilling', que permita una rápida reeducación de la fuerza laboral y su adaptación al nuevo contexto económico, incluyendo una mayor flexibilidad a la movilidad funcional.

También le hemos pedido reforzar las instituciones y aumentar la seguridad jurídica. Alargar las legislaturas estaría muy bien visto por los socios de la Cámara, tanto por nuestras empresas de origen estadounidense como nuestras empresas socias españolas. No pude ser que estemos en una campaña electoral eterna.

¿Qué contribución ha aportado AmChamSpain en términos de ideas y prioridades?

Una cuestión que nos parece fundamental en estos momentos es reforzar la proyección de la economía española en los mercados internacionales. Lo que en inglés se llama 'equity story'. La proyección de España como economía con capacidad de resiliencia y crecimiento es fundamental para nuestros socios. Lo es para los directivos de las empresas estadounidenses, normalmente excelentes ejecutivos españoles que tienen que luchar por atraer inversiones a España. También lo es para nuestras empresas socias españolas, tanto las cotizadas que tienen que vender el país en los 'road shows 'internacionales, como las empresas que invierten en Estados Unidos o exportan bienes o servicios a cualquier mercado internacional.

Creemos que la imagen de España tiene que ser reformulada y basarse en criterios de excelencia, sostenibilidad y avance tecnológico. En la Cámara somos partidarios de imponer una cultura ética en los negocios bajo los parámetros ESG de exigencia medioambiental, social y corporativa que ya utilizan en sus decisiones una gran parte de los grandes inversores internacionales.

Hemos creído conveniente ponernos a disposición del Gobierno para dar visibilidad a ese esfuerzo en los foros globales, señalando que España, en un momento de gran liquidez, mantiene intacto su atractivo para los inversores internacionales.

¿Qué papel quieren jugar las empresas de la Cámara en la colaboración público/privada y en qué sectores en particular?

La Cámara le ha trasladado al presidente del Gobierno la necesidad de articular los instrumentos necesarios para fortalecer una relación de confianza entre el sector público y el sector privado que permita absorber en tiempo los fondos europeos NextGeneration EU. Para ello se debe fomentar la colaboración público-privada. En particular, los miembros de la junta abogan por una revitalización de los grandes centros industriales del país mediante su adaptación a la agenda del Pacto Verde Europeo y la digitalización (sostenibilidad, energía renovable, eficiencia energética y economía circular). También pensamos en el factor arrastre para las pymes y la importancia de su digitalización e internacionalización para ganar tamaño.

¿Qué respuesta habéis recibido desde el Gobierno?

La respuesta ha sido de aceptación y de gran interés para seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales a nivel económico y comercial. Estados Unidos es el primer inversor en España desde los años 60, lo que le convierte en un actor esencial en el tejido productivo y empresarial en nuestro país. Por otra parte, Estados Unidos, que era un destino casi inexistente para la inversión española, es hoy el segundo destino inversor. Hemos pasado de ser un inversor muy menor a ser el 11º inversor directo en Estados Unidos.

¿Habrá más encuentros?

La posición de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España siempre ha sido a favorecer y ampliar el campo de las relaciones económicas y comerciales entre las empresas y las instituciones de ambos países. Por ello, nuestra misión fundamental seguirá siendo la de fomentar y facilitar las relaciones al más alto nivel entre los dos países.

¿En qué cambiará el renovado y reforzado vínculo con la presidencia de Biden?

La Cámara cree que es un momento único para reforzar la relación entre la UE y EEUU, y que España -que comparte otros intereses geoestratégicos con Estados Unidos, como Latinoamérica y la cuenca sur del Mediterráneo- tiene mucho que aportar en esa relación.

Además, hemos señalado que la economía de Estados Unidos saldrá reforzada de la pandemia con enormes planes federales de infraestructura (transporte, energía y telecomunicaciones) que pueden ser de gran interés para muchos de los socios españoles de la Cámara. En este sentido, AmChamSpain se ha puesto a disposición del Gobierno para apoyar el vínculo entre España y Estados Unidos e impulsar, asimismo, un clima de colaboración entre la Unión Europea y los EE.UU. que permita avanzar hacia estándares regulatorios compartidos que faciliten la utilización de tecnologías como el 5G, la computación en la nube o la inteligencia artificial, así como la lucha frente al cambio climático, contribuyendo todo ello a una recuperación económica sostenible e inclusiva.