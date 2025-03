Jaime Malet: «Hay empresas que planean un aumento de plantilla y pueden frenarlo»

«¿Por que Tesla ha elegido Alemania para fijar su sede europea y no un país como España, una región como Cataluña y una ciudad como Barcelona?», dispara el presidente de la centenaria Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet (Barcelona, 1964), al criticar las consecuencias del secesionismo. Catalán de pura cepa, en una entrevista con ABC lamenta la «sensación de impunidad» de los partidos hegemónicos en varias comunidades, que ha generado desde casos de corrupción al propio 1-O. Y advierte de que se ha reunido con «grandes empleadores» preocupados ante otra subida del salario mínimo. La cámara que preside cuenta con casi 300 empresas como socios, de HP a Disney.

-¿Temen las empresas un Gobierno del PSOE con Podemos?

-No nos gustan algunas cosas del programa de Podemos y no creemos que sea la línea a seguir, atendiendo a la situación económica global. Este es un país muy endeudado, con el sector público debiendo casi un 100% del PIB, en gran parte al exterior. Por ello no creo que España pueda llevar a cabo muchas medidas que requieran más recursos públicos. Se habla de aumentar los ingresos vía impuestos. Ello desincentivará la inversión de clases medias y altas y hay unos compromisos de consolidación fiscal. La recaudación es menor que en la UE, pero con tanto desempleo hay muchos que no pagan y la presión a los que tributan es mayor. Y ante otra subida del SMI, si bien puede proteger a los empleados también puede aumentar el paro. Hay que tener mucho cuidado: me he reunido con grandes empleadores muy preocupados por esto. Hay planes de aumentos de plantilla, y si son mayores de lo que son ahora o se paralizan va a depender mucho de las medidas que apruebe el nuevo gobierno.

-¿Qué sectores manifiestan más preocupación?

-En el debate entre candidatos a la presidencia se dijo que los bancos habían sido un desastre en la crisis para defender la banca pública. Eso no es verdad: lo que fue un desastre fueron las cajas. Menos La Caixa, las demás eran instrumentos de poder de los partidos hegemónicos en las regiones. También se habló de fondos buitres y es injusto: son empresas que han venido a ganar dinero, cierto, pero que tienen una función positiva como es sanear el sistema bancario al sacar de balance mucho ladrillo de la burbuja. Si se ponen muchas trabas, esta inversión dejará de venir y sería un error enorme.

-¿Hay tecnológicas que pueden recortar inversión ante la tasa Google?

-Sí, me han transmitido preocupación a pesar de que en la cámara también hay empresas que piensan de forma contraria. Esta tasa debe articularse dentro de la OCDE, no en un país.

-El PSOE ya negocia la abstención de ERC

-Creo en el Estado autonómico y en la descentralización, y en España las comunidades han sido un éxito en muchas cuestiones pero también un fracaso en otras. Casi todos los grandes casos de corrupción han venido de las autonomías, no del Gobierno Central. Se necesitan actuaciones de control en las regiones, donde los partidos que llegan a una situación hegemónica se creen impunes y se generan redes clientelares y corruptelas. Es el caso de Cataluña y los hechos enormemente graves que se han producido. El Estado parece que no tiene herramientas para controlar la situación: evitar la corrupción antes de que haya presos o de que se aplique un 155 y controlar TV3, que es un escándalo. Se debe reforzar la vigilancia del poder autonómico con órganos independientes. Ese es el gran fracaso que hemos tenido en el régimen del 78: la sensación de impunidad que tienen algunos gobernantes regionales. En Cataluña la gravedad es mayor, porque esa sensación de impunidad lleva a pensar que con menos de la mitad de la población a favor puedes declarar la independencia.

-¿Habrá otra fuga de empresas en Cataluña?

-Sigue habiendo compañías que se van y no vuelve ninguna. Ahora salen menos porque ya no quedan tantas. Y se está produciendo una segunda huida: muchas personas con talento se están yendo de Cataluña porque no pueden más. ¿Puede un país imaginario permitirse tener en contra a más de la mitad de la población? ¿Cuántas oportunidades se están perdiendo al día en un sitio que era tan fantástico para hacer negocios?

