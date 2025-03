Eva Ivars (Alain Afflelou): «Nos vamos a encontrar con una realidad totalmente diferente»

Eva Ivars es CEO de la cadena de ópticas Alain Afflelou España y la directora de Transformación Digital Global del grupo a nivel mundial. Licenciada en Comunicación por la Universidad Complutense y con estudios de postgrado en instituciones tan prestigiosas como Esade o Harvard es la responsable de pilotar la desescalada o el «reempiece » de la cadena de ópticas y centros de audiología de origen francés en suelo español. Solo en España cuentan ya con 325 centros, de los que 80 son gestionados directamente.

Del fuerte salto digital de la firma ante esta nueva etapa, del crecimiento de la marca y de la apertura escalonada de los centros de la firma hemos hablado con Ivars:

¿Cómo han preparado esta desescalada desde Alain Afflelou?

Algo que es muy importante, y que hemos transmitido a nuestros targets, es que esto no es solo una vuelta: es un reempiece, porque al final nos vamos a encontrar con una realidad que va a ser totalmente diferente. Es decir, hay unos consumidores que han cambiado sus conductas y unos colaboradores, que incluso estando en casa, han modificado sus comportamientos.

Lo primero ha sido la seguridad de los trabajadores, a segurarnos que todos los EPIs que hemos comprado estén certificados por la Unión Europea. También hemos trabajado en todos los procesos de desinfección, especialmente extrema en el caso de los gabinetes: no hay que olvidar que nosotros ejercemos un trabajo sanitario donde graduamos cerca del cliente. Por otra parte, hemos minimizado el contacto con el producto y, finalmente, también hemos trabajado en el distanciamiento social en el punto de venta.

«Todo lo que vaya a favor del contactless, de pasar el menor tiempo en la óptica y la seguridad, todas estas medidas las hemos acelerado»

En este nuevo comienzo, ¿qué rol va a tener la innovación tecnológica, una de vuestras señas de identidad?

Hemos puesto mucho foco en el proceso de transformación digital: no hay nada que haya acelerado más las decisiones de digitalización que el Covid-19. Teníamos muchos proyectos en la recámara y, ahora, las decisiones han sido ágiles. Todo lo que vaya en favor del «contactless» , de pasar el menor tiempo en la óptica y la seguridad, todas estas medidas las hemos acelerado.

Por ejemplo, para que no se pase mucho tiempo probándo las gafas, hemos lanzado un probador virtua l en la página web y estamos testando también que en el punto de venta se pueda probar cada una de las monturas virtualmente. También hemos trabajado en la digitalización de la firma para que puedas firmar en tu propio móvil o que las garantías de las gafas se envíen a domicilio y estén certificadas por «blockchain» . La transformación digital llega a la última milla.

¿Qué tipo de consumidor creen que se van a encontrar después del confinamiento?

Va a ser más exigente con las medidas de seguridad, también nos vamos a encontrar con un consumidor que va a tener una tendencia a suprimir todo gasto que considere inoportuno : cuando considere que merece la pena hará el esfuerzo, pero en vista de la incertidumbre y los ERTE tendrá tendencia a recortar todo lo que no se necesario. También será un consumidor que ha tenido más tiempo para informarse; así como más digitalizado por defecto y más consciente con el medio ambiente. Creo que nos vamos a encontrar dos grandes tipos : el que se va a gastar lo mínimo posible, porque no le va a quedar otro remedio y el que piensa que debe comprar algo bueno, porque no sabe cuánto tiempo le va durar.

Con el Covid-19 de fondo, ¿mantienen sus planes de expansión en España?

Nuestra intención es seguir creciendo, pero no a la misma velocidad que habíamos previsto inicialmente: te mentiría si te dijera que el próximo semestre va a ser maravilloso. Esta crisis sanitaria nos está llevando a otra económica . Pero nuestra idea es crecer: hay centros que estábamos reformando cuando el Covid, que hemos logrado concluir, y vamos a reabrirlos. Luego las tiendas que estaban en previsión las vamos a inaugurar y buscaremos oportunidades porque, en el largo plazo, el éxito no será del que gestione mejor esta crisis sino del que sea capaz de detectar oportunidades.

«Esta crisis sanitaria nos está llevando a otra económica»

Alain Afflelou viene reabriendosus sus centros en las últimas jornadas, ¿Cómo se está gestinando?

Lo estamos haciendo de manera progresiva , como se está desescalando España. También estamos informando a nuestros franquiciados y empleados porque hay mucha información y desinformación. Han sido muy importante la comunicación interna y los encuentros digitales, algunos con hasta 170 franquiciados preguntando, y hemos trabajado mucho en darles esperanza de salida y eso es muy importante, porque hay mucha ansiedad y desesperación.

¿Cómo creen que va a influir la pandemia en sus ingresos?

Creo que en esto estamos como todas la compañías: tenemos que hacer previsiones a corto plazo y luego muchos planes y escenarios. La mejor de las hipótesis y la peor, si mañana nos vuelven a cerrar absolutamente todo. Al final, no hay una única previsión . Es imposible. Cada día tenemos que tomar decisiones con la información que tenemos hoy, y disponer de alternativas.

«Hemos trabajado mucho en darles esperanza de saldia, y eso es muy importante, porque hay mucha ansiedad y desesperación»

¿Qué hace singular a Alain Afflelou?

Lo que nos diferencia de otros es que todo esto está hecho por un óptico -Alain Afflelou- para ópticos -todos nuestros franquiciados son ópticos- y luego tenemos un trabajo de innovación importante. Además estamos orientados totalmente hacia el cliente.