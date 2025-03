«El intervencionismo promete igualdad y lo que da es represión»

El economista Daniel Lacalle (Madrid, 1967) compagina en la actualidad su responsabilidad como economista jefe de Tressis y secretario de Economía del PP. Casado y con tres hijos, es profesor en el IE Business School y miembro del consejo asesor de la Fundación Rafael del Pino. Es autor de una decena de libros («Nosotros, los Mercados», «Viaje a la Libertad Económica», «Acabemos con el paro», «La Pizarra de Daniel Lacalle, las diez reformas esenciales para una España de futuro») y hace apenas unos días ha aterrizado en las librerías su última obra: «Libertad o igualdad : Por qué el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio» (editorial Deusto). De su último libro hablamos en esta entrevista, así como de qué forma podremos salir de la crisis económica que deja tras de si el Covid-19:

¿Por qué ha escrito este libro con este título? ¿No existe un compromiso entre libertad e igualdad? ¿Por qué la libertad es lo opuesto a la igualdad?

En estos tiempos hemos aprendido que dar más poder a los políticos no solo empeora la gestión sino que aparecen rapidamente las tentaciones totalitarias y liberticidas . Desde el populismo nos intentan imponer el igualitarismo y la idea de que todos los problemas del mundo son por la desigualdad.

Con ello, los políticos más totalitarios y populistas lo que intentan es convencernos de que debemos entregar más y mayores cotas de nuestra libertad y darles más poder en aras de una igualdad que es igualitarismo y que ni pueden ni van a dar . Al entregar nuestra libertad a políticos dándoles poderes adicionales y cada vez mayores ni se consigue la igualdad, porque el gobierno solo puede igualar a la baja, ni se consigue empleo y prosperidad. Es, por tanto, esencial poner primero la libertad como intocable.

La igualdad de oportunidades es deseable y positiva . Esa igualdad de oportunidades es el resultado del crecimiento, el empleo y la prosperidad, no del intervencionismo que genera la desigualdad más injusta, la que se crea entre ciudadanos y personas cercanas al poder político. La igualdad como imposición es negativa , porque los hombres y mujeres no somos iguales y nunca lo vamos a ser. El intervencionismo promete igualdad y lo que da es represión.

En términos económicos, ¿cuál es su opinión sobre la teoría de la igualdad?

Existe una desigualdad mimética que es muy positiva y parte del progreso. Si yo veo que a tí te va muy bien y ganas mucho dinero con tu esfuerzo, ideas y trabajo, eso me motiva para seguir tu ejemplo. Tal vez no consiga los mismos objetivos, pero nos lleva a todos a buscar la mejora constante y aprender de los demás, de sus errores y aciertos. Esa desigualdad es muy positiva. Amancio Ortega es un ejemplo de desigualdad positiva. Porque su riqueza se ha ganado con su trabajo y su liderazgo y es justo que sea recompensado. El ejemplo de personas como tú, o tantos otros empresarios y líderes que crean riqueza y reciben una recompensa por ello es maravilloso. La demonización de los ricos busca solo alentar la envidia y la división.

La peor desigualdad es entre gobierno y contribuyentes. Esa desigualdad, la cercanía al poder político como manera de subir peldaños en la sociedad, es la peligrosa. El intervencionismo y el socialismo perpetúan y magnifican esa desigualdad por acceso político que no tiene nada que ver con la igualdad de oportunidades, que solo se da en el capitalismo de libre mercado. El amiguismo y el favoritismo son caracteísticas del estatismo, no del capitalismo.

La busqueda obsesiva de la igualdad ahoga la iniciativa, el mérito y el éxito , y con ello se cercena el crecimiento y el progreso. Si Jeff Bezos es multimillonario por crear algo tan increíble como amazon, el beneficio para la sociedad de su riqueza es varias veces superior a la riqueza que él pueda poseer que, además, está concentrada en acciones de amazon que no va a vender.

«Capitalismo social»

En el libro habla de «capitalismo social», ¿cuál es su teoría para un capitalismo más justo?

He querido recuperar la palabra «social» para las ideas de la libertad propósito, para demostrar que el uso demagógico de la palabra nos ha llevado a que la secuestre la izquierda populista , que lleva a cabo siempre las políticas más antisociales.

El capitalismo social es el capitalismo sin la constante intervención de bancos centrales y gobiernos en la libertad y la competencia. Se trata de que las empresas, que ya están invirtiendo en actividades socialmente responsables, en el bienestar de las comunidades y en el respeto al medioambiente encuentren un mecanismo de libertad y competencia que les permita fortalecer esa inversión y desligarla del poder político.

Si es posible un «capitalismo social», ¿cuál sería el manifiesto? ¿Cuáles serían las ideas principales que lo calificarían?

El estado no solo no puede garantizar todos los servicios sociales, sino que impone la represión cuando se le critica . Es por ello que debemos fortalecer un sistema que, gracias a la colaboración público-privada, a la iniciativa individual, al libre mercado y la apertura genere los servicios sociales y oferta de los mismos que provea de soluciones eficientes, competitivas y sostenibles. En vez de dejar el poder del gasto social en políticos cuyo objetivo no es la eficiencia sino maxmizar el presupuesto, colaboración público-privada que combine las mejores prácticas de gestión y financiación con la mejor opción de maximizar el beneficio social para la mayoría.

El capitalismo social no busca maximizar el presupuesto de gasto social, sino minimizar el número de personas que necesitan acudir a esas ayudas. Reducir la pobreza y afianzar el crecimiento desde una política fiscal y monetaria no extractiva.

Su nuevo libro comienza analizando las razones de la actual situación en España: ¿cómo está económica mente el país?

España se encuentra ante una crisis derivada de la mala prevención y gestión gubernamental , así como del desastre de la centralización de decisiones en un comité político. Eso nos debería alertar sobre la idea de darles más poder. Si la economía estuviera en manos de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez , o cualquier político, hoy además de una crisis sanitaria tendríamos una crisis de suministro y hambre.

España es mucho más grande que sus problemas y saldrá adelante porque en los últimos años las empresas han llevado a cabo un proceso de internacionalización y contención que les permite afrontar esta crisis en mejores condiciones. Las familias se han comportado admirablemente en estos últimos años y no han caído en el canto de sirena de dejar de ahorrar y de endeudarse como querían los keynesianos. Es por eso que saldremos poco a poco, con dificultades, pero reforzados.

El momento es muy complicado para todos lso países y, también para España. Según su opinión, ¿Cómo se puede salir de esta difícil situación? ¿Serían aplicables, con éxito, sus ideas sobre un capitalismo más justo que antes mencionaba?

Claramente. Este libro muestra que debemos evitar los mensajes totalitarios. Nos dicen que hay que «reconstruir» cuando el tejido industrial, de talento, tecnología y capital están intactos . Nos intentan convencer de que los errores creados por el cierre forzoso descoordinado y mal gestionado se solucionarán con más intervencionismo. Por eso, aunque este libro no se escribió en tiempo de pandemia, es tan actual. Este libro está teniendo mucho éxito porque desmonta con datos para el lector no especializado todos aquellos mantras que ahora nos presentan como solución a la crisis.

La respuesta europea a la crisis

Aprovecho para preguntarle sobre las propuestas de ayuda de la Unión Europe: ¿Creen que finalmente serán aprobadas? ¿Cuáles serán las condiciones para que los países usen los diferentes instrumentos?

Creo que serán aprobadas con condiciones. No es un problema solo de Norte y Sur, sino de Este y Oeste. Los países del este van a tener que hacer un esfuerzo presupuestario que no van a aceptar sin condiciones estrictas. Estoy seguro de que Holanda, Luxmburgo, Irlanda, Finlandia y los países del Este incorporados a la Unión Europea van a exigir condiciones serias de reestructuración y ajuste fiscal para acceder a este enorme plan de deuda.

El reforzamiento del euro sobre el dólar en estos días, ¿es una consecuencia de las inciativas de ayuda a nivel europeo o depende de la situación estadounidense, todavía inmersa en la pandemia , con un paro del 20% y desórdenes sociales?

La fortaleza relativa del euro no tiene nada que ver con las iniciativas sociales, que son una constante en la eurozona y el euro lleva años debilitándose contra el dólar . Obedece más a un flujo de fondos fuera del dólar porque la moneda norteamerica se había revalorizado bastante en el año. Sin embargo, el euro es muy probable que siga debilitándose contra el dólar a medio plazo , como lleva haciendo desde 2014, porque la política del BCE aumenta la masa monetaria, es decir la oferta de euros, muy por encima de la demanda global, algo que no ocurre con el dólar donde la Reserva Federal siempre aumenta la masa monetaria un poco menos que la demanda global de dólares.