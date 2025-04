La innovación despega en Madrid y se estanca en Cataluña

Madrid ha adelantado a Cataluña en innovación , y se ha convertido en uno de los dos grandes motores de modernización científica, técnica y empresarial de España . Su posición comparativa con Cataluña es relevante, en términos objetivos, porque siempre había ido un ... paso por detrás y las dos son grandes economías en el mapa de las autonomías.

En los últimos años, la Comunidad de Madrid ha pisado con éxito el acelerador de la innovación, mientras que Cataluña se ha estancado en la medianía, anclada en el anodino pelotón de las regiones europeas modestamente innovadoras , según los últimos datos de la agencia estadística europea, Eurostat.

Este organismo mide periódicamente cómo anda cada región de Europa en innovación. Lo mide a partir de un indicador para cuyo cálculo se tienen en cuenta una veintena de epígrafes, desde el esfuerzo en investigación científica, a la financiación y apoyo económico dirigido a la innovación, pasando por los recursos humanos ligados con este campo, las nuevas patentes obtenidas o los resultados empresariales alcanzados a partir de la I+D+i , entre otros muchos parámetros.

Según la puntuación, cada región y país se colocan en una escala de 12 peldaños, que van del menos (1) al más innovador (12). De esa escala del 1 al 12, ninguna región española pasa del 7, la mayoría no llegan al 5 –por debajo del aprobado– y un buen número de autonomías están en niveles severos de insuficiencia innovadora.

En este ránking europeo , España está más cerca de los rezagados países del Este que de las potentes economías centroeuropeas y nórdicas. Dentro de España, Madrid y el País Vasco son las más aventajadas , con un nivel de 7 sobre 12 en la escala de innovación de Eurostat, el denominado «fuerte innovador–».

La Comunidad de Madrid ha subido dos niveles en un par de años. El País Vasco ha avanzado un puesto. Cataluña, sin embargo, no se ha movido y sigue en el nivel 6 sobre 12, el grupo de los «innovadores moderados+». Son los que están en la medianía, en el aprobado raso. Cataluña se codea en este grupo con Navarra y con la Comunidad Valenciana, pero es la más aventajada de las tres.

A continuación está el grupo de regiones españolas que no llegan al aprobado, que son la mayoría. Doce de las diecisiete comunidades autónomas no alcanzan el suficiente en innovación. Tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Pero, dentro de ese nutrido grupo, las hay que suspenden por mucho o por poco. Las que están más cerca del aprobado son Aragón y La Rioja. Las más alejadas, las ciudades autónomas y Canarias.

España, rezagada

Con este agregado regional, la puntuación que obtiene España en su conjunto sigue sin llegar al suficiente en innovación. Y, lo que es peor, en vez de avanzar, ha retrocedido: hace cuatro años, nuestro país aparecía en la poco relevante posición 18 del ránking de Eurostat, pero ahora aparece en el número 21 . Hemos bajado tres posiciones y nos han aventajado países como Italia, Estonia o Chipre.

La innovación sigue siendo una asignatura pendiente para España, y en la mayor parte de autonomías la situación es especialmente preocupante, un factor que frena el despegue económico y, al mismo tiempo, el efecto de una situación económica estructural.

Todos los expertos consultados por ABCcoinciden en que salir de esta rezagada posición en el ránking europeo de la innovación es una necesidad cada vez más urgente.

El ejemplo finlandés

El socio responsable de KPMG Innovate en España, Luis Buzzi , propone tomar como ejemplo lo que hicieron países que se encuentran ahora a la cabeza de las regiones innovadoras en Europa, caso de Finlandia. Explica que los finlandeses apostaron por un modelo de éxito que también se ha puesto en práctica en otros países de fuerte potencia innovadora como Israel, Corea o China.

Luis Buzzi explica que, en Europa, Finlandia es un referente ejemplar en este modelo: el poder público se implica tan activamente en el proceso que lidera el emprendimiento innovador, se crean empresas públicas para lograr desarrollos punteros, en estrecha coordinación con financieros y empresarios privados. Y cuando el proyecto ha alcanzado la madurez, la compañía se vende y queda en manos privadas.

En innovación, España está rezagada en el concierto europeo. Está más cerca de los países del Este que de las potentes economías centroeuropeas y nórdicas

Es cierto que las regiones punteras en innovación suelen tener también un fuerte peso industrial. No es el caso de la mayor parte de España. Pero Buzzi advierte que «eso no vale como excusa para no cambiar el modelo y ganar en innovación, porque muchos de los que ahora son punteros hubo un día que no lo fueron, pero apostaron en firme por serlo». Y de nuevo pone el ejemplo de Finlandia. «Era un país que vivía de la industria maderera y cuyo gran mercado era la Unión Soviética». En vez de anclarse en ese modelo y arriesgarse a quedar rezagado, «el Gobierno finlandés se decidió a crear empresas potentes a partir de la investigación universitaria» . «Y, por ejemplo, así nació la tecnológica Nokia, una empresa cuyo origen también fue el sector de la madera y sus derivados», explica.

«Ese modelo de unir liderazgo público con financiación privada, investigadores incentivados y emprendedores privados es imbatible», insiste el experto Luis Buzzi. Y lo es, explica, porque además de garantizar inversión, elimina dos problemas que suelen lastrar el esfuerzo en innovación: o bien las empresas no tienen capacidad para afrontarla por sí mismas; o las instituciones científicas no concentran su esfuerzo en líneas de investigación que tienen una aplicación práctica fructífera en la economía productiva. Según Buzzi, esas dos debilidades están presentes en el caso español, que adolece, entre otras cosas, de una mala conexión entre investigación científica, transferencia y economía productiva (empresas).

Los retos de la I+D+i

«Los países que salen mejor en el ránking mundial de la innovación suelen ser aquellos que son especialmente activos en la denominada ‘compra pública innovadora’ , países industrial y tecnológicamente avanzados, cuyas administraciones públicas son el primer inversor en innovación y usan inteligentemente esa capacidad», destaca el presidente de la Comisión de I+D+i de la patronal española CEOE, Pedro Miers .

«Un ejemplo paradigmático de ‘compra pública innovadora’ fue el plan de EEUU para ir a la Luna, que desató unas inversiones muy potentes y, sobre todo, un esfuerzo alineado en toda la cadena por parte de universidades, empresas y apoyo público a la innovación», explica Miers. En el caso de España, apunta como ejemplo de éxito el plan de la Alta Velocidad o la renovación de todo el sistema de control aéreo español (radares), que acabó dando lugar al gigante Indra. Es decir, grandes programas que conllevan un salto innovador y que acaban especializando a una parte del tejido empresarial del país en un segmento de negocio que lo proyecta a los mercados internacionales.

Pedro Miers está convencido de que hay que recuperar y potenciar ese modelo.Y eso pasa por relanzar las políticas de I+D+i. Y es que, lamenta, hoy por hoy España está muy lejos de la media europea en esfuerzo inversor público-privado en este campo. «Ha sido un ámbito que se ha dejado relegado, y hay que invertir más y mejor en innovación», indica.

La directora general del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI), Lucía Velasco , afirma que ese déficit arrastrado durante años se va a combatir con el nuevo plan de acción que ha lanzado el Gobierno, en particular en dos grandes ámbitos: «un plan para reforzar las competencias digitales de la sociedad en su conjunto, dotado con 4.000 millones de euros ; y un apoyo al ecosistema emprendedor innovador con nuevas herramientas como la esperada ley de startups y el fondo para su escalabilidad », para que puedan crecer y reforzar la economía española, en vez de acabar en manos de inversores extranjeros en cuanto despuntan.

ONTSI depende del Ministerio de Asuntos Económicos. La directora general de este Observatorio destaca el potencial de emprendimiento innovador que tiene España, y el elevado grado de digitalización del país. Pero considera necesario resolver déficits arrastrados. Entre ellos, «perfeccionar la transferencia de innovación de la investigación a la empresa, y fomentar un ecosistema eficazmente innovador».