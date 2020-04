Las industrias internacionalizadas piden al Gobierno «claridad» sobre las limitaciones a la actividad La asociación empresarial Amec envía una carta a la titular de Industria Reyes Maroto en la que lamenta «la falta de claridad» en las medidas y pide un «canal vinculante» para aclarar dudas

Carlos Manso Chicote Madrid Actualizado: 03/04/2020 18:48h

La «hibernación de la economía», en palabras de la ministra de Hacienda María Jesús Montero, está chocando con varias dificultades. Este viernes el presidente de la asociación de las empresas industriales internacionalizadas Amec, Pere Relats, ha expresado a través de una carta enviada a la titular de Industria Reyes Maroto el «profundo desacuerdo en la falta de claridad y concreción» de las medidas complementarias para «garantizar el esfuerzo requerido al sistema productivo». Todo ello, tras publicar el Ministerio de Industria una nota aclaratoria sobre el real decreto ley que la semana pasada endureció el confinamiento.

En la misiva, el responsable de Amec no entra a valorar la oportunidad o gestión de las medidas sanitarias o económicas contra el coronavirus, Sin embago, Relats ha expresado en el nombre de las empresas industriales «nuestro profundo desacuerdo en la falta de claridad y concreción de las mismas, que requieren interpretaciones subjetivas».

En este sentido, esta patronal ha solicitado a la ministra «la máxima claridad en las medidas que se aprueben, garantías para las actuaciones que podemos o debemos realizar las empresas y un canal para aclarar de forma vinculante las dudas que hoy están sin resolver».

En este sentido, se ha manifestado el director general de Amec Joan Tristany quien ha reconocido la situación de emergencia actual y la voluntad de colaborar en lo que sea necesario. Sin embargo, sí ha pedido que al ser «medidas imperativas y con posibilidad de que haya sanciones o inspecciones nos gustaría que fueran lo más claras posibles».Por este motivo, no duda en hablar de «confusión» y pide «seguridad jurídica para lo que hacemos». Tristany ha reconocido la complejidad del momento y pedido la apertura de un canal directo para contrastar dudas o hacer consultas.

El representante de Amec ha lamentado que haya habido asociados que hayan tenido que cerrar y volver a abrir. No duda en hablar de «confusión» ante el importante número de reales decretos y disposiciones emitidas estos días: comenta que varias empresas adcritas a esta asociación cerraron para volver a abrir posteriormente. «Queremos que se establezca un canal de dudas no resueltas y que en las instruccione snuevas que se den, que sean más claras y no de tanto pie a interpresatarlas», ha apuntado.

Dudas alrededor de la exportación e importación

Entre las principales dudas, a pesar de que el pasado miércoles el Ministerio de Industria emitió una nota aclaratoria del decreto por el que se restringían las actividades no esenciales y, la referencia a «las actividades de importación y exportación» como excepción a la parálisis decretada.

En concreto, la nota de Industria establecía que «también quedan exceptuadas de la aplicación del artículo 2, las personas trabajadorasrespecto de las actividades de importación y exportación de todo tipo de productos, bienes y materiales, en la medida en que se configuran como clave del abastecimiento o del cumplimiento de compromisos de contratos internacionales».

Al respecto desde Amec, Tristany ha señalado que instrucciones como esta se prestán a «interpretaciones diferentes» como restringir estas a la expedición o recepción de una mercancia o ampliar esta excepción a la continuidad de la fabricación para vender en el exterior. «Queremos contribuir a que se resuelva esta situación, pero parece que lo han dejado al criterio de cada uno y luego hay sanciones», concluye Tristany.