Ikea, sobre sus paneles solares: «En una mañana estarán instalados en la casa del comprador»

Ikea se centrará en abrir grandes superficies en el continente asiático, mientras que en Europa apostará por las tiendas en el centro de las grandes ciudades, así como por la mejora de la red de distribución y del canal "online". El director de Sostenibilidad de Ikea, Juvencio Maeztu, ha subrayado que la compañía tiene el foco puesto en la apertura de un mayor número de grandes tiendas en Asia puesto que en Europa, donde ya cuenta con una cantidad «suficiente», el grupo apostará por formatos «más pequeños», aunque no dejará de lado los grandes establecimientos.

Tras su intervención en el congreso de gran consumo organizado por la Asociación de Empresas de Gran Consumo (Aecoc), el directivo ha explicado que Ikea está centrada en ofrecer distintas opciones de distribución en las grandes ciudades, como la de la calle Serrano, en Madrid, o las "pop up stores" (tiendas de duración determinada).

En esta línea, Maeztu ha concedido mucha importancia al papel de las tiendas a la hora de preservar la identidad del retail en general y de cada compañía en particular, porque «si solo ponemos foco en lo digital, se pierde la identidad». En su opinión, «hay que conservar la identidad. La distribución ha llegado hasta aquí porque ha preservado su identidad ante la sociedad, los consumidores y los empleados. Ahora hay riesgo de perderla y ser uno más en una plataforma, que nos copiemos unos a otros».

Ante esta perspectiva, el directivo de Ikea ha sugerido volver al valor inicial del comercio, que pone el foco en las personas, escuchándolas, entendiendo sus necesidades y poniendo solución a las mismas: «Las empresas debemos tener un interés genuino en escuchar a la gente».

En esta línea, Maeztu considera los nuevos tiempos como una oportunidad para reformular la relación entre empresas y consumidores, dibujando un futuro en el que, en su opinión, «en las tiendas se socializará mucho más. Irás a pasar un día. Las tiendas del centro pueden ser puntos de encuentro. La comunión entre lo físico y lo digital es lo que no se debe perder, pues todo lo digital termina en algo físico y si solo tienes una experiencia digital, se pierde la identidad».

Maeztu ha subrayado que el objetivo de Ikea no es ganar cuota de mercado ya que ello no siempre supone un modelo de negocio sostenible. «Nuestro objetivo no es ganar cuota de mercado para vender después, ese no es nuestro modelo de rentabilidad. Nuestro objetivo es a largo plazo y se basa en ofrecer precios asequibles» .

Por otro lado, el directivo de Ikea ha manifestado que el hecho de que el gobierno haya decidido eliminar el impuesto al sol en España es una buena noticia para introducir en nuestro país el proyecto de la compañía de comercializar paneles solares para el autoconsumo. Maeztu ha explicado que los paneles solares que tienen previsto comercializar en nuestro país – aún sin fecha concreta – bajarán el importe de la factura de la luz de los consumidores que los utilicen. «En una mañana estarán instalados en la casa del comprador». Para ello, Ikea planea llegar a acuerdos con compañías de energía locales como ya hace en los otros países en los que ya ofrece este producto, entre los que figuran el Reino Unido, Suecia, Holanda o Japón, entre otros.