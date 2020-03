«La igualdad profesional comienza en los colegios» Naiara Villanueva participa en Inspira, plan para estimular la presencia de mujeres en carreras de ciencias

Vestida con el suéter corporativo, en la planta de Nissan de Barcelona, Naiara Villanueva podría pasar como una más entre la plantilla. Pero a Villanueva hay dos elementos que la distinguen: uno, el ser mujer en un sector, el de la automoción, muy masculinizado. Y el segundo, y este sí que no es una cuestión de género, es que Naiara manda, y manda mucho. Como directora del control de producción, su cargo en la factoría de Nissan en la Zona Franca de Barcelona es clave para el funcionamiento del principal centro de la automovilística japonesa en España, que en el conjunto del país emplea a 4.200 empleados, un 9,5% de los cuales son mujeres. Pueden parecer pocas, pero en 2009 eran el 6% y en 2003 apenas llegaban al 2%.

«Nunca me he sentido extraña por ser mujer. Siempre me he sentido una más del equipo», explica Villanueva, que es una de los doce integrantes del comité de dirección de Nissan Motor Ibérica, formado por diez hombres y dos mujeres. Con la misma naturalidad con la que compone a diario el muy complejo puzzle que supone fabricar vehículos, Villanueva expone las ventajas de que una organización tan compleja refleje la realidad exterior. «Ni una mujer ni un hombre por el hecho de serlo tienen más o menos cualidades para un puesto como el que ocupo. Pero sí que es positivo para la salud y eficiencia de una organización que haya variedad, tanto por lo que respecta a género como a procedencia», añade.

Iniciativa personal

Aunque los tiempos en la planta barcelonesa de Nissan son de incertidumbre -la plantilla está a la espera de un plan industrial que asegure la viabilidad de un centro funcionando muy por debajo de su capacidad-, Villanueva tiene claro que la necesaria incorporación de la mujer a sectores y puestos tradicionalmente reservados a los hombres es una cuestión de iniciativa personal y de educación.

Es por ello que no dudó en apuntarse al grupo de 30 empleadas de Nissan en España que participan por iniciativa de la empresa durante este curso en la cuarta edición de la iniciativa Inspira Steam, lanzada por la Universidad de Deusto en 2016, y cuyo objetivo es el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre los alumnos de educación primaria, particularmente las niñas.

Se trata, en definitiva, de que más mujeres, cuando opten por los estudios universitarios, escojan carreras «steam», las siglas en inglés para ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Los números cantan. Mientras que el 56,3% del total de estudiantes del sistema universitario español son mujeres, su presencia en las titulaciones técnicas como Ingeniería y Arquitectura decae al 25%, según estadísticas del estudio Datos y Cifras del Sistema Universitario Español referentes al curso académico 2018-2019. Fue el caso de la carrera que estudió Villanueva, ingeniería química. «Las chicas no éramos más del 30%», recuerda.

A través de varias sesiones en los centros de primaria, las participantes en el programa exponen a las alumnas sus puntos de vista y sus experiencias, ayudándolas a identificar y reconocer los estereotipos en ciencia y tecnología, especialmente los estereotipos de género, así como a valorar la importancia para el desarrollo económico y social de las llamadas profesiones «steam».

«En los colegios»

«La igualdad profesional comienza en los colegios», explica Villanueva, que valora la calurosa acogida tanto de los colegios como de los alumnos en el propósito de «hacerles entender que pueden elegir hacer cualquier profesión libremente sin sentirse señalados por ser chicos y chicas». Quizás aún sea pronto para saber si de la realización de estos talleres nace alguna vocación científica, asume Villanueva. El recorrido es largo. «Sí que ves que en los colegios se trabaja para romper con cierto marco mental, pero los niños están rodeados de estereotipos. Aunque es verdad que se trabaja, y son conscientes de que tiene que haber igualdad, cuando les preguntas qué quieren ser de mayores ves que todavía hay un tipo de profesiones muy marcadas por el género», explica.

Con la participación de empresas como Nissan, al proyecto Inspira se han sumado este año 587 mentoras, 177 centros escolares y 4.386 niñas y 4.321 niños en el País Vasco, Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia y Asturias.