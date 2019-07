El FMI ignora la crisis política elevando sus previsiones de crecimiento del 2,1% al 2,3% y otras cuatro noticias

ABC Madrid Actualizado: 23/07/2019 15:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.El FMI ignora el parón político y sube las previsiones de España al 2,3%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento de la economía española al 2,3%, dos décimas más de lo que pensaba en abril, mientras que mantiene que en 2020 la actividad repuntará un 1,9%, tal y como ha anunciado en su cumbre en Santiago de Chile.

2. Santander se plantea cobrar por las cuentas que no tengan movimientos si bajan más los tipos. El consejero delegado del Banco Santander, José Antonio Álvarez, ha dicho este martes que si el Banco Central Europeo (BCE) decide recortar de nuevo los tipos de interés, la entidad podría estudiar si cobra por las cuentas no operativas. Álvarez ha afirmado que «las que no sean operativas. Las que no tengan movimientos habrá que ver que hacer con ellas» y añadido que «las operativas serán gratuitas».

3. El Banco Santander gana 3.231 millones entre enero y junio, un 14% menos por la reestructuración en Europa. El Banco Santander ha obtenido un beneficio atribuido de 3.231 millones de euros durante el primer semestre de 2019, un 14% menos tras la dotación de 814 millones por los costes de reestructuración previstos por la entidad para reducir los costes anuales en Europa en un 10% (1.000 millones de euros) y de los que se informaron en el último investor day celebrado el pasado 3 de abril, según ha anunciado el banco presidido por Ana Botín.

4. La Seguridad Social gana el juicio contra Deliveroo: los «riders» son asalariados, no autónomos. La plataforma de reparto de comida a domicilio, Deliveroo, ha recibido un varapalo del Juzgado de lo Social nº 19 de Madrid que ha estimado la demanda interpuesta por la Tesorería General de la Seguridad Social contra Roodfoods Spain S. L. (‘Deliveroo’) y por la que se declara que los trabajadores demandantes (repartidores de comida a domicilio, comúnmente conocidos como ‘riders’) estaban sujetos a una relación laboral con la sociedad demandada.

5. Endesa aumenta su beneficio un 3,2%, hasta 776 millones, en el primer semestre. La compañía eléctrica Endesa ha logrado un beneficio neto de 776 millones de euros en el primer semestre de 2019, un 3,2% más que en el mismo periodo del año anterior. Un comportamiento que la firma ha atribuido a la gestión del mercado liberalizado, la estabilidad del regulado y al esfuerzo en la contención de costes, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).