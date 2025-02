Todos estamos concienciados con la transformación energética. ¿Todos? En Europa , sí, en EE.UU ., casi todos, en los países que más contaminan, como Rusia, China , unos pocos, y en el resto de la humanidad sufriente, casi ninguno. Nos han ... asustado con las terribles consecuencias del cambio climático y nos hemos prometido hacer esfuerzos para evitarlas. Esfuerzos, sí, pero ¿cuánto esfuerzo? Ah… esa es otra cuestión. Estamos al menos tan despistados como concienciados. Vayamos con el coche. Si se va a comprar uno, ¿cuál es la decisión más lógica y eficiente? ¿Optar por el todo eléctrico y soportar las actuales carencias de autonomía y las dificultades de recarga que convierten los viajes largos en un martirio u optar por un híbrido, cuyo futuro está proscrito, pero suena mejor que la combustión fósil? ¿Y si no se cumplen los planes de despliegue de puntos de recarga? ¿Y si no se cumplen los planes de ayuda? ¿Y si las tecnologías avanzan con mayor lentitud? ¿Y si el hidrógeno se adelanta y sobrepasa a la electricidad? Demasiadas incógnitas para tan pocas ecuaciones. Conclusión, se venden pocos coches.

Con la electricidad pasa algo parecido. Su regulación es un problema que nadie ha podido resolver hasta ahora. La generación tiene orígenes tan diversos, necesidades de inversión tan dispares e impactos medioambientales tan diferentes que no hay manera de encontrar una asignación de precios justa y eficiente. La demanda es tan voláti l que la fijación de precios se convierte en un caos. ¿A cuántas personas conoce capaces de entender el lío del sistema y la factura que le llega a usted? Desde luego a mí me da lo mismo si me la manda en noruego. Solo podrían empeorar las cosas si utilizaran números arábigos. No demos ideas…

Ahora, en España , estamos gobernados por quienes pecaron de soberbia cuando estaban en la oposición y, ahora que gobiernan, no son capaces de cumplir ninguna de las promesas que hicieron. Menos mal que cuentan con la sorprendente comprensión de los sindicatos. Porque si no, con las subidas registradas este verano hubiesen incendiado más superficie que el fuego de los montes. Los datos que puede ver aquí al lado le certifican que hay lugares en los que los movimientos se aplanan y los vaivenes son menores. Un cierto alivio, pues una cosa es pagar más y otra peor es no saber hoy cuánto más vamos a pagar mañana.