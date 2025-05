IGNACIO MARCO-GARDOQUI: Ingreso mínimo, cuidado máximo

El ingreso mínimo vital pretende solucionar un problema que exige reparación . Nadie debería quedarse, justo ahora, sin ningún tipo de ingreso. Es el momento de la solidaridad y el apoyo social a las muchas situaciones límite que se van a producir. A partir de ahí, el proceso de implantación vuelve a ser un desastre . Ha sobrado la propaganda habitual de la vicepresidencia segunda y ha dado pie a un nuevo desencuentro público en el Gobierno.

Por otra parte, la ayuda debería ser inmediata , pues inmediatas son las necesidades y no se explica bien el retraso en su implantación, máxime cuando la AiRef, presidida por el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá , tenía ya elaborado un informe al respecto.

Desde luego, la medida no puede implantarse sin conocer y considerar lo que ya realizan las autonomías que han recibido esa competencia, para evitar duplicidades , ni puede convertirse en un nuevo y estéril enfrentamiento jurídico con ellas.

No conocemos el monto individual definitivo de lo que se piensa entregar, ni el costo total que tendrá para las arcas públicas. En el cálculo de lo primero es imprescindible que se considere el ámbito familiar y se eviten la picaresca y los fraudes . Y, hay que evitar que las ayudas se sitúen demasiado cerca del salario mínimo, recién aumentado, para que no se convierta en un desincentivo para el empleo. En lo segundo , alguien debería ir sumando todos los compromisos adquiridos . No por eliminarlos, pero sí para saber su impacto en las cuentas públicas.

Lo que nos lleva a la gran cuestión de su carácter permanente -como se avanza desde el Gobierno-, o temporal como defienden otros muchos entre los que se sitúa al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.

¿Se trata de paliar situaciones extraordinarias y, previsiblemente puntuales, o de incrementar de manera definitiva el sistema de prestaciones no contributivas , justo en un momento tan delicado para la Seguridad Social, cuya insuficiencia crónica se va a ver incrementada con el el aumento del paro? La respuesta que se de a esta pregunta es importante, pues la vuelta atrás de este tipo de actuaciones o son imposibles de realizar o suponen un coste político tremendo para quien pretenda hacerlo.