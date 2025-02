IGNACIO MARCO - GARDOQUI: Se estorbarán

La noticia no puede sorprender a nadie. Con el PIB en caída libre superior al 9% (Calviño dixit) , el paro disparado al 20%, con una previsión de gastos extraordinarios de más de 50.000 millones y otra de ingresos que se reducen en más de 20.000 millones; sin ajuste alguno, con el Gobierno en plenas rebajas -ahí está a la vuelta de la esquina el Ingreso Mínimo -, con la administración contratando más cargos y, en resumen, con la deuda por encima del 110% del PIB, ¿quién si no Europa se puede hacer cargo de la situación y recomponer el desaguisado que nos ha causado el maldito bicho?

El Gobierno pretendía un imposible: que Europa emitiese deuda perpetua con cargo a los presupuestos comunitarios o, en su defecto, que mutualizara riesgos para poder endeudarnos nosotros sin recibir el castigo de los mercados. No ha colado, pero Europa será generosa y aportará montañas de dinero en una serie de programas. Eso, unido al compromiso del BCE de suscribir todo lo que le presenten y en cualquier cantidad, ya sea caviar beluga o basura radioactiva. Así que nos subvencionarán gastos, nos prestarán dinero y nos compraran la deuda.

Perfecto, pero ¿y qué más? ¿Está seguro el Gobierno de que no nos impondrán condiciones, a pesar de las proclamas de ayer? ¿Está convencido de que si nos las ponen las va a aceptar? ¿Es capaz de asegurar que puede mantener la coalición con Podemos y cumplir a la vez con Bruselas? Yo creo que no y por eso Europa se ha convertido en el principal enemigo de la legislatura de Pedro Sánchez. Máxime, cuando la reciente formación de la Comisión de Reestructuración constituye una auténtica provocación, por lo que supone de sarcasmo.

¿Cree alguien que un grupo de ¡46! políticos con currículums que, en general, asustan por su ligereza en el terreno de la gestión; dirigidos por Patxi López y con un vicepresidente que es ¡nada menos! que el secretario general del Partido Comunista nos va a sacar de esta? Si no fuera un drama, sería risible. En Italia han optado por encargar la tarea a personas con experiencia acreditada. Aquí no, aquí preferimos a los filósofos en sanidad y a una multitud para recomponer. No harán nada. Se estorbarán unos a otros. Ahora que lo pienso, igual es mejor