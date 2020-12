2021 vs 2020: Combate desigual El PIB ha registrado una caída de esas que solo se ven en tiempos de guerra y el paro ha vuelto a guarismos que habitan en nuestras peores pesadillas

El año que termina ha resultado ser un mal compañero. No lo necesitábamos y, por supuesto, ni siquiera nos lo merecíamos. Para olvidar, aunque supongo que tardaremos en olvidarlo. La enfermedad se ha llevado a un número enorme -escandalosamente indeterminado- de compatriotas, y nos ha dejado la economía hecha unos zorros. El PIB ha registrado una caída de esas que solo se ven en tiempos de guerra y el paro ha vuelto a guarismos que habitan en nuestras peores pesadillas. Eso es así y no hay manera de camuflarlo. Sin embargo, ahora que termina podemos asegurar, sin margen de error, que 2021 va a ser mejor. Probablemente, mucho mejor.

No se trata de un deseo, es una apuesta sin riesgo. Le doy solo tres razones, necesito ir a comprar turrón para mantener el nivel de azúcar en las peligrosas alturas navideñas. La primera, incontestable, es que en economía siempre utilizamos términos relativos. Es decir, vamos a comparar todos los datos que vayamos registrando con los de 2020 y estos han sido tan malos que todos van a ser mejores. Subirá el PIB y bajará el paro. No lo dude. Otra cosa será compararlos con los de 2019 y ahí las cosas no resultarán tan favorables. No llegaremos a igualarlas. Ni de lejos. Nos queda aún mucho camino por delante para volver a donde estábamos ahí detrás.

La segunda razón es que la pandemia, la causa de nuestros pesares, tiene los meses contados. Esto sí que es más un deseo que una realidad científica, pero podemos esperar que las vacunas, unas y otras, terminen por inmunizar, del Covid-19 y sus variantes, a este rebaño que formamos de manera tan obediente. La tercera nos llega desde Bruselas en forma de inyección de 140.000 millones de euros, todo un océano de dinero, para que pasemos el mal trago. ¿Dónde están los que se quejaban de la Unión Europea, los que clamaban en contra de sus criterios de actuación, los que maldecían su egoísmo? ¿Se imaginan qué sería de nosotros sin ese dinero? Es una oportunidad única e irrepetible que no podemos desaprovechar. Hay que hacerlo bien, lo necesitamos y no es seguro que el complejo sistema ideado por el Gobierno vaya a ser eficaz. Demasiada política igual a mal comienzo. Pero, bueno, es solo el comienzo. Voto de confianza.

