Iberdrola confía en mejorar sus resultados y anuncia inversiones para incentivar la economía Galán ha informado de que se anticiparán compras a proveedores por valor de 3.800 millones de euros

Adrián Mateos SEGUIR Bilbao Actualizado: 02/04/2020 12:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Iberdrola reforzará sus inversiones para convertirse en un agente económico «tractor» en la crisis del coronavirus. Al respecto, ha informado de su intención de alcanzar una cifra record de 10.000 millones de euros en este apartado para 2020. Durante su intervención en una junta de accionistas que por primera vez se ha celebrado de forma telemática, el presidente de la eléctrica, José Ignacio Sánchez Galán, ha incidido en que a pesar del actual contexto de incertidumbre a escala planetaria, la compañía vasca afronta el ejercicio con esperanza y con el convencimiento de incrementar los resultados y el dividendo.

Desde la Torre Iberdrola de Bilbao, no muy lejos del Palacio Euskalduna en el que suele tener lugar la junta de accionistas de Iberdrola, Sánchez Galán ha remarcado que el beneficio neto del presente ejercicio no solo no retrocederá a causa del coronavirus sino que incluso «superará» al de 2019, mientras que el dividendo crecerá «en esa misma línea». Esto se debe a un «proyecto empresarial consolidado» y enfocado en la «excelencia» en un servicio que, ha recordado, es «esencial» en estos momentos de crisis.

«Somos conscientes de nuestra capacidad tractora sobre el empleo y la capacidad económica», ha apuntado Galán, que ha explicado que el objetivo es «batir el record de inversiones» este 2020 para alcanzar los 10.000 millones de euros. Una parte irá destinada al funcionamiento de 9.000 megavatios (MW) de nueva potencia que se encuentran en construcción en diversos puntos del mundo mediante plantas fotovoltaicas y parques eólicos terrestres y marinos. Asimismo, está previsto mantener activa la política de contrataciones con el horizonte puesto en la creación de 5.000 nuevos empleos.

El empresario salmantino ha considerado que, «a diferencia de crisis anteriores», las autoridades europeas y españolas «están reaccionando rápidamente para aportar liquidez al sistema». No obstante, ha subrayado que «la liquidez no basta si falta actividad». «Lo que hay que hacer es generar demanda, y para ello estamos adelantado los pedidos a nuestros suministradores para dar certidumbre», ha añadido a preguntas de los accionistas. En este marco, ha informado de que anticipará compras a proveedores por valor de 3.800 millones de euros, mientras que las compras comprometidas hasta 2023 superan ya los 20.000 millones. «En un sector de futuro como el eléctrico, este es el mejor modo de incentivar la actividad económica y crear empleo», ha enfatizado.

En caso de cierre de los mercados financieros, la eléctrica dispone de liquidez suficiente para cubrir 18 meses. A este respecto, se ha sometido a la junta un incremento de la retribución al accionista con cargo a 2019, hasta los 0,40 euros por acción.

Trabajadores contagiados

Galán ha puesto en relieve las precauciones de seguridad y de salud que se están llevando a cabo en el seno de Iberdrola para evitar la propagación del patógeno entre la plantilla. De hecho, nueve de cada diez trabajadores realizan sus labores de forma telemática. No obstante, tampoco esta empresa ha escapado de la voracidad del coronavirus: según ha informado su propio presidente, 29 de los 40.0000 empleados están infectados.

Por otro lado, ha destacado el aprovechamiento de las capacidades logísticas y financieras del grupo para adquirir, de acuerdo con las instituciones competentes, material sanitario y de prevención por un importe de al menos 25 millones de euros. En concreto, la compañía entregará a las autoridades sanitarias respiradores, trajes sanitarios y mascarillas.

Nuevas consejeras

Durante la junta de accionistas se ha dado también la bienvenida a las nuevas consejeras del grupo, la británica Nicola Brewer y la brasileña Regina Nunes, que en palabras de Galán aportarán «toda su experiencia y conocimiento» a la «gran familia Iberdrola». El presidente de la eléctrica ha agradecido el esfuerzo de todos los trabajadores, en particular el de Inés Macho y Denise Holt, que abandonan consejo «después de realizar una magnífica labor durante muchos años».