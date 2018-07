La huelga de Ryanair obliga a cancelar al menos 22 vuelos en España stas cancelaciones se unen a las 400 que ya hizo la empresa la semana pasada como previsión por los paros

Guillermo Ginés

@ggines Seguir FRANCISCO VALENTE

La huelga de los tripulantes de cabina de Ryanair ya ha causado estragos en los aeropuertos españoles. Según cifras de los sindicatos, hasta 22 vuelos han sido cancelados por las movilizaciones. La mayoría de las operaciones afectadas proceden de Italia, donde se están produciendo los mayores problemas de la huelga. Además, en Bruselas se han cancelado el 90% de los trayectos y, en Portugal, 18 rutas.

No hay que olvidar que la huelga, que durará todo el día y se extenderá también mañana, ha sido convocada en cuatro países. Ryanair intentó frenar su impacto en España cancelando 400 vuelos la semana pasada, una medida que se complementó con los servicios mínimos que fijó el Ministerio de Fomento. Sin embargo, los paros también afectan ya a los aeropuertos nacionales.

Esta mañana, los sindicatos han denunciado que «el Ministerio de Fomento no ha hecho nada para frenar la huelga». Además, han criticado que Ryanair «solo quiere imponer la legislación española para lo que le interesa».

El principal desencuentro entre empresa es precisamente este, dado que la compañía insiste en adaptar la normativa nacional a sus reclamaciones. En la reunión mantenida ayer con los sindicatos, reclamó poder elegir a los representantes sindicales.

Mientras, un buen número de pasajeros aguardaban hoy en el aeropuerto de Barajas a que el conflicto se resuelva. Es el caso de Samir, un ciudadano irlandés que volvía de estar de vacaciones en Marruecos y al que Ryanair ha cancelado el vuelo. «He intentado pedir la devolución de billete, pero todavía no me han dicho si me la conceden», señala. La compañía asegura que ya ha resuelto la situación de todos los pasajeros afectados. .