Los hoteleros, al límite: «Las cifras son una tragedia» Las pernoctaciones cayeron ese mes más de un 73% y la rentabilidad por habitación sigue a la baja

Daniel Caballero SEGUIR Madrid Actualizado: 25/08/2020 01:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni el fin del estado de alarma, ni la apertura de fronteras lograron que el turismo viese la luz en julio. Las pernoctaciones hoteleras se desplomaron un 73,4%, hasta los 11,5 millones, según el INE. En el mismo mes de 2019 se registraron más de 43 millones de estancias. Y, al contrario que habitualmente, los viajeros nacionales tiraron de la escasa demanda que hubo: el 64,6% de las noches de hotel corrieron a cargo del turismo español ante la ausencia de extranjeros.

Los viajeros que registró España fueron principalmente nacionales. Hubo en total unos 4,3 millones, de los cuales 3,2 millones eran de nuestro propio territorio. Los visitantes foráneos brillan por su ausencia en la temporada de verano más atípica lastrada por la crisis del Covid-19. En julio de 2019 había casi cuatro veces más viajeros que ahora.

«Las cifras son muy malas, las peores de la historia en el sector turístico. Son una tragedia para el sector», explica Ramón Estalella, secretario general de Cehat. En ese diagnóstico coincide el presidente de la Mesa del Turismo, Juan Molas, que alerta de la «caída tremenda» del sector, incluso después del optimismo que parecía haber a partir de junio. A su juicio, las restricciones de otros países a viajar a España y ahora los rebrotes de la enfermedad han echado por tierra cualquier esperanza de salvar el verano. Calculan que las pérdidas para el turismo podrían alcanzar los 120.000 millones a finales de año si el problema no se solventa. A estas alturas de 2019 se acumulaban más de 192 millones de pernoctaciones en el cómputo anual; este 2020 apenas se superan las 55,6 millones.

Molas no duda en lamentar que si la pandemia sigue extendiéndose de nuevo y no se eliminan las restrcciones de otros países a viajar a España (Reino Unido y Alemania, principalmente), muchas compañías turísticas se quedarán por el camino. No solo hoteles, sino también restaurantes, bares, comercios, etc. Todos ellos que dependen de las llegadas extranjeras, sin olvidar que el turismo representa el 12,5% del PIB español.

Hoteles cerrados

Buena cuenta de que las sensaciones no son las ideales la dan los hoteles que han permanecido abiertos. Algo más de 12.068 establecimientos pudieron estar disponibles al público, un 29,5% menos en interanual, los cuales representan el 62,5% del directorio de hoteles. En términos de habitaciones disponibles, solo lo estuvieron el 52,7% del total, siendo progresivo a la baja en función de la categoría del hotel: a más estrellas, menos habitaciones disponibles.

Asimismo, los precios también han caído. Y la rentabilidad. La facturación media diaria de los hoteles por cada habitación ocupada fue de 87,6 euros, lo que supone un descenso del 15,1% respecto al mismo mes de 2019. «La confianza del mercado nacional ha sido importante, hasta que ahora ha habido rebrotes y vuelve a haber ciertos nerviosismo y prevención», comenta Molas. La reacción, según cuenta, ha sido la de reducir la planta hotelera abierta al público. Sin demanda, los establecimientos cierran.

Ante este panorama, el mes de agosto se coloca como un periodo más negro que blanco. Así lo asegura Estalella, de Cehat, que augura que las estadísticas de que este mes «serán todavía peores» ante la materialización de los vetos extranjeros.