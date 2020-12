La hostelería y el comercio, pesimistas con las ayudas del Gobierno Ambos sectores creen que las medidas que el Ejecutivo en principio aprobará el martes no colmarán sus necesidades

Mas de nueve meses de pandemia y la hostelería y el comercio siguen esperando medidas específicas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció hace más de un mes que las aprobarían, pero las semanas han pasado y estas no han llegado. Según explican fuentes de Moncloa a ABC, la idea del Gobierno es que en el Consejo de Ministros del próximo martes se aprueben por fin estas ayudas concretas para ambos sectores, muy golpeados por la crisis del coronavirus. Pese a ello, tanto la hostelería como el comercio dudan de que las medidas acaben siendo realmente efectivas y colmen las necesidades de los dos sectores.

Esta batería de ayudas de momento continúa siendo una incógnita, aunque según ha podido saber ABC, las ayudas directas que reclaman ambas ramas no entrarán. Las ayudas van más orientadas a las exoneraciones a la Seguridad Social, carencias en las devoluciones de los créditos ICO y aplazamientos de los pagos de los alquileres de los locales. «Todo apunta a que serán ayudas que no nos satisfagan pero veremos a ver. El hecho de ir retrasando y de no haber consenso ya sonaba mal», ha explicado a este medio el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel.

Desde la patronal del comercio minorista, su presidente, Pedro Campo, ha lamentado que no se haya contado con su organismo para idear las ayudas. «Vamos a ver si se van a recoger las necesidades reales del comercio porque no es lo mismo ver las cosas desde un despacho que el estar en la calle como nosotros todos los días. A mí me parece que no es muy de recibo sacar un paquete de medidas para el comercio minorista cuando no cuentan con nosotros. Hemos insistido en colaborar con el Gobierno, pero nada», ha explicado.

El plan de ayudas iba a ser presentado a las comunidades y municipios este mediodía por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto. Sin embargo, la ministra se encuentra en cuarentena por haber estado en contacto con un positivo por coronavirus, por lo que la presentación se ha pospuesto. Desde este periódico se ha preguntado al Ministerio si se ha fijado una fecha próximamente para la presentación de las medidas a comunidades y ayuntamientos, pero la respuesta ha sido negativa. Eso sí, según Moncloa, este contratiempo no trastoca los planes del Ejecutivo para dar luz verde este martes a las ayudas.