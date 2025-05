La hostelería estima que este año se cerrarán 65.000 negocios

La hostelería sigue de capa caída por la crisis sanitaria. Según los datos de la patronal Hostelería de España , este 2020 cerrarán sus puertas hasta 65.000 bares y restaurantes. En los meses que llevamos de pandemia, hasta un total de 40.000 locales han echado el cierre. Unos datos que empeoras las previsiones iniciales y que podrían ser más negativos si los rebrotes que se están sucediendo por toda España continúan al alza. «Estos rebrotes nos están haciendo tocar tierra otra vez» , explica el presidente de la patronal, José Luis Yzuel, que considera que si hay un segundo confinamiento sería una «hecatombe». Es más, de empeorar la situación sanitaria, el número de cierres podría elevarse hasta los 85.000 negocios.

Los miles de bares y restaurantes cerrados se traducen en una sangría en materia de empleo. A pesar de que verano es temporada alta de contrataciones para el sector, en estos momentos hay 300.000 empleados menos en hostelería que el año pasado y se prevé que en el conjunto del año llegue a los 400.000. Además, muchos de los afiliados todavía se encuentran en dentro de un ERTE por fuerza mayor. En concreto, hay 362.248 trabajadores relacionados con la hostelería en esta situación.

Aunque miles de establecimientos abrieron sus puertas con la llegada del desconfinamiento, todavía hay c erca de un 20% que no han vuelto a la actividad. El motivo principal es la falta de demanda por el miedo de la sociedad a los rebrotes. Otros, un 27% reabrieron pero tuvieron que volver a cerrar porque no les era rentable mientras que un 26% de los bares tiene decidido abrir en septiembre. Con este casi 20% menos de bares operativos -unos 63.000-, los más de 40.000 que han cerrado y los meses de inactividad por la pandemia, los hosteleros creen que cerraran el año con pérdidas de hasta 67.000 millones de euros, la mitad de lo facturado en 2019.

Con esta situación, la cadena de valor de la hostelería (formada por Hostelería de España, Aecoc y Fiab) continúa pidiendo ayudas al Gobierno. En primer lugar, espera que los ERTE se extiendan todo lo necesario para poder preservar el empleo . Y es que solo la mitad de los que han vuelto a la actividad han podido incorporar al 100% de la plantilla.

Además, rechazan totalmente cualquier subida de impuestos y piden que para fomentar el consumo se aplique momentáneamente el IVA superreducido como han hecho en Alemania y el Reino Unido. «Consideramos impensable que se planteen subidas impositivas a la hostelería y a los productos que se comercializan en la misma», explica el director general de Fiab, Mauricio García de Quevedo.

Ayudas de Europa

Un pequeño hilo de esperanza se abre con los 140.000 millones de euros que España recibirá del fondo de recuperación europeo. La hostelería y el turismo, serán, por su peso en el PIB, de los sectores que más se beneficiarán de las ayudas. Desde la cadena de valor de la hostelería confían en que se «se subvencione el empleo y que los fondos contribuyan a mantener el tejido empresarial , imprescindible para impulsar la recuperación económica».