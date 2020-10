ZHONG SHANSHAN El hombre más rico de China que hizo fortuna vendiendo agua La salida a Bolsa de su popular marca de agua embotellada Nongfu triplica su fortuna -estimada en unos 50.000 millones de euros- y destrona al fundador de Alibaba

Pablo M. Díez SEGUIR Corresponsal en Pekín Actualizado: 21/10/2020 05:46h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando uno piensa en negocios con los que forrarse, el agua no es precisamente uno de los primeros que vienen a la cabeza. Pero eso es justo lo que ha hecho a Zhong Shanshan el hombre más rico de China. Como fundador y dueño de la popular marca de agua embotellada Nongfu, su fortuna se disparó el mes pasado cuando su compañía salió a Bolsa en Hong Kong. Según los cálculos de la agencia Bloomberg, su capital, que en agosto ascendía a 20.000 millones de dólares (16.930 millones de euros), prácticamente se triplicó hasta los 58.700 millones de dólares (49.693 millones de euros). Una lluvia de millones, regada por supuesto con su agua Nongfu, que le llevó a destronar en el imperio de los magnates chinos a Jack Ma, fundador del gigante de ventas por internet Alibaba, y a Pony Ma, dueño de la tecnológica Tencent.

Quizás por no haberse enriquecido con las industrias más pujantes de la actualidad, como la tecnología o la construcción, Zhong Shanshan no es un magnate al uso. De hecho, lo llaman «lobo solitario» porque lleva una vida muy discreta y no se codea con otros multimillonarios.

Nacido en 1954 en Hangzhou, precisamente la misma ciudad de Jack Ma, tuvo que dejar el colegio por culpa de la «Revolución Cultural» (1966-76). Tras ver interrumpida su educación, se buscó la vida en la construcción, en un periódico y finalmente vendiendo bebidas. En la nueva China del progreso y la apertura, pero también de la contaminación que ha traído su frenética industrialización, el agua se convirtió en uno de los bienes más preciados de consumo porque nadie bebe la del grifo. Fundada en 1996, su compañía ha crecido vendiendo agua purificada, pero no mineral, hasta diversificarse en otros sectores como el farmacéutico. Beneficiada por la pandemia, su empresa Beijing Wantai, que fabrica pruebas de detección del coronavirus, también salió con éxito a Bolsa en abril porque está desarrollando una vacuna junto a dos universidades.

Con tales operaciones, Zhong Shanshan ha escalado también al segundo puesto entre los magnates más adinerados de Asia, solo por detrás de Mukesh Ambani, dueño de la corporación india Reliance. Pero es probable que la gloria le dure poco por la próxima salida a Bolsa del Grupo Ant, la división financiera y tecnológica de Alibaba. Gracias a Alipay, la aplicación de pagos con el móvil más usada de China junto a WeChat, se calcula que recaudará más de 30.000 millones de dólares (25.364 millones de euros) en la que será una de las mayores ofertas de acciones de la historia.

Sin esperar a que llegue ese momento, la lista de multimillonarios que elabora cada año la revista Hurun le daba ayer otra vez el primer puesto a Jack Ma, por encima de Zhong Shanshan con 58.800 millones de dólares (49.711 millones de euros). A pesar del tremendo impacto económico de la pandemia del coronavirus, este año ha aumentado el número de multimillonarios chinos gracias a la Bolsa.