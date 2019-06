De Cos pide que se aumente la edad efectiva de jubilación ante prejubilaciones como las de Santander El gobernador del Banco de España ha defendido que es «una de las posibilidades para afrontar el reto demográfico y las implicaciones que tiene para el sistema de pensiones»

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, han inaugurado hoy el curso de verano de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander), organizado por la APIE y con la colaboración y el patrocinio de BBVA, que este año gira en torno a las finanzas sostenibles y su importancia en el futuro de la economía

En la primera sesión de estas jornadas, que se celebran del 17 al 21 de junio, el máximo responsable del supervisor ha analizado los retos del sector bancario español. En este sentido, ha indicado que es «fundamental que los bancos no relajen los estándares de concesión de los créditos, de forma que se minimicen las nuevas entradas de morosos y mantengan la gestión activa de sus carteras de dudosos y adjudicados».

En cuanto a los riesgos a los que se enfrenta el sector, ha dicho que uno de los principales es la baja rentabilidad de la banca española y europea, al tiempo que ha destacado que la mejora de este aspecto «es uno de los requisitos para que las entidades puedan generar capital y elevar sus niveles de solvencia». El gobernador del Banco de España también ha advertido de que el incremento de los litigios judiciales en el sector bancario afecta a la reputación de la banca, por lo que ha pedido a las entidades que hagan un esfuerzo para revertir esa percepción con transparencia y claridad.

Hernández de Cos ha abordado cuáles son las amenazas macrofinancieras a las que se enfrenta el sistema, resaltando que una de los más importantes es la derivada de la posibilidad de que los precios de los activos experimenten un ajuste a la baja como consecuencia de un incremento de las primas de riesgo. «Los potenciales detonantes de esta situación podrían ser la ralentización económica de la actividad y la incertidumbre geopolítica», ha explicado. Hernández de Cos también ha mencionado las tensiones comerciales y las crecientes probabilidades de un Brexit duro como factores a tener en consideración. Además, ha dicho, «dentro del área euro la situación económica se ha deteriorado más que en otras jurisdicciones, en particular en algunos países, como Italia y Alemania».

Sector inmobiliario

Durante su intervención, el gobernador del Banco de España ha explicado que el sector inmobiliario «se está reactivando», con un incremento de las transacciones y un repunte de los precios de la vivienda, aunque ha recalcado que «existe una notable heterogeneidad por áreas geográficas, con zonas específicas de las principales ciudades españolas y de las Islas Baleares y Canarias donde los precios están mostrando importantes alzas».

Preguntado por la nueva Ley Hipotecaria, ha afirmado que el hecho de que se trasladen a las entidades algunos costes que antes eran cubiertos por los individuos «en condiciones normales, podría suponer que trataran de compensar vía incremento de los precios, pero depende del grado de competencia en el sector». Por otra parte, ha dicho que hay un segundo factor de medio plazo que puede ir en la dirección contraria: «Todos tenemos la sensación de que va a mejorar la seguridad jurídica de las hipotecas». En esta línea ha recordado que, tiempo atrás, «la inseguridad jurídica ha tenido un coste en los últimos años muy importante, por ejemplo, en el caso de las cláusulas suelo».

Subida del Salario Mínimo Interprofesional

Tras conocer las cifras de paro de mayo, la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas, reprochó al Banco de España sus malos augurios e incluso exigió al gobernador que pidiera perdón al considerar que sus estimaciones «no se corresponden con la realidad y para nuestro lamento producen alarma».

Hoy, Hernández de Cos no ha querido alimentar la polémica y ha justificado las discrepancias con normalidad: «Tengo una cierta antigüedad ya en el Banco de España y con cuestiones de valoración de la política económica de los gobiernos siempre ha existido discrepancia, esto es uno de los síntomas de independencia de la institución». Respecto a la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional ha dicho también que «hoy no estamos en condiciones de decir si verdaderamente ha tenido o no un efecto. La institución volverá a hacer una evaluación alrededor del verano de 2020».

Alargar la edad de jubilación

Banco Santander ha suscrito hoy con los sindicatos el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a 3.223 personas de la plantilla. Santander ofrecerá a los empleados de entre 55 y 61 años prejubilarse con el 80% del salario pensionable o con el 75% más el 60% del complemento voluntario, mientras que a los mayores de 62 años les abonará el equivalente a 20 días por año trabajado, con el límite de una anualidad, y sin primas.

Hernández de Cos ha aclarado que «no entra en la decisión individual de una entidad», pero ha añadio que «todos tenemos la sensación de que una de las posibilidades de afrontar el reto demográfico para el sistema de pensiones sería seguir aumentando la edad de jubilación. Es una cuestión bastante lógica cuando la esperanza de vida aumenta y, además, las condiciones sanitarias lo permiten». «Estamos viendo que se siguen produciendo jubilaciones anticipadas. Lo importante no es tanto la edad legal de jubilación sino la edad efectiva», ha concluido.

Carlos Torres (BBVA): «Los datos son la esencia»

Por su parte, el presidente de BBVA, Carlos Torres, ha centrado buena parte de su discurso en los desafíos de carácter social a los que se enfrentan actualmente las entidades bancarias. «Estamos en una era tecnológica, lo que genera retos para lograr un crecimiento económico inclusivo. Las acciones que hoy tomemos pueden transformar para siempre nuestro planeta en el plano social y medioambiental», ha dicho.

En este sentido, Torres ha destacado que la entidad que preside está «comprometida» con la agenda marcada por Naciones Unidas para el desarrollo sostenible y ha recordado que cinco de los seis proyectos españoles elegidos durante el G20 son de BBVA.

Las posibilidades que ofrecen los datos ha sido otra de las cuestiones abordadas por el presidente de BBVA durante su intervención. «Los datos son la esencia para la toma de decisiones, son el recurso que alimenta la innovación y por eso tenemos que impulsar la revolución de los datos. Hemos de asegurar que esa revolución alcance a todo el mundo. Hemos mejorado mucho en los últimos años”»