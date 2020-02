DE CARA A LAS COMUNIDADES Hacienda tendrá en cuenta el IVA impagado para el déficit regional y ofrece un FLA al 0% de interés La ministra constata que las comunidades cerraron 2019 con un desequilibrio del 0,5% del PIB que, descontado el efecto del IVA, se queda en el 0,3%

Hacienda ha abierto la mano para tratar de contentar a las comunidades díscolas por el impago de 2.500 millones de euros en ingresos del IVA en 2019. La ministra María Jesús Montero ha señalado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, ante los consejeros regionales, que no tendrá en cuenta esta falta de recursos para juzgar si una región se ha desviado o no del objetivo de déficit del año pasado, que era del 0,1% del PIB. Es decir, si una comunidad cerró con un desequilibrio del 0,2% en 2019 pero, al descontar los ingresos que no percibió por el impuesto, este hubiera sido del 0,1%, la autonomía quedará a ojos de Hacienda como cumplidora y no sufrirá los controles reforzados del Ministerio.

No es la única medida que Hacienda ha ofrecido a las regiones. El Ministerio también ha habilitado una línea de crédito a un tipo de interés del 0% para financiar la falta de recursos y «evitar perjudicar a los proveedores». Se trata de un «extra FLA» (Fondo de Liquidez Autonómica), señalan fuentes del Consejo de Política Fiscal y Financiera que la ministra ha ofrecido en la reunión.

Varias regiones en el alambre

Montero ha apuntado que las comunidades cerraron 2019 con un déficit público del 0,5% del PIB pero, si se descuenta el efecto del IVA no recibido, este baja al 0,3%. La Autoridad Fiscal calculaba que Andalucía, Asturias, Castilla y León, Galicia y La Rioja cumplían el objetivo de déficit en 2019 si se descontaba el impacto de estos 2.500 millones, mientras que Cataluña se quedaba cerca. Ello permitirá a estas regiones, si finalmente "cumplen", emitir deuda más adelante y acceder a la financiación «blanda» del Gobierno Central (Facilidad Financiera en lugar del propio FLA), sin tener que facilitar planes de ajuste ni mayores controles.

A ello se le suma que el Ministerio relajará el objetivo de déficit, con una senda que consistirá en el -0,2% del PIB en 2020 (frente al equilibrio que tienen fijado como meta actual), el -0,1% del PIB en 2021 y un 0% en 2022 y 2023.

Malestar de las CC.AA.

Sin embargo, este gesto no ha bastado para satisfacer a las comunidades, apuntan fuentes presentes en el consejo. Los consejeros de Hacienda de regiones gobernadas por el PP como Madrid o Galicia, o del PSOE, como Baleares, han señalado antes de entrar a la reunión que solo les bastará el pago íntegro del IVA adeudado en 2019. Otras como Cataluña habían pedido que el objetivo de déficit para este año fuera del 0,3% del PIB