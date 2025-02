Hacienda cruzará 70 fuentes de datos para controlar salidas como las de los youtubers a Andorra

El debate sobre el traslado a Andorra de una legión de youtubers españoles desde El Rubius a TheGrefg , Willyrex , Lolito , Vegetta777 o ElmiilloR , preocupa a la Agencia Tributaria. El director del organismo, Jesús Gascón, ha comparecido esta mañana ante la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados y ha advertido lo siguiente: « Jamás una formación política española que pretenda cubrir unos mínimos de gasto como Seguridad Social y demás podrá proponer un régimen fiscal como el andorran o. Eso es imposible que se aplique en un estado de la UE de los 27».

«La pregunta es: ¿qué harías tú, si tuvieras 30 años y tuvieses ingresos anuales de un millón, de cinco millones... no lo sé?. Seis ceros. Un grupo de amigos que vive en el otro territorio. Una situación personal y familiar que te permite marcharte sin grandes ataduras... ¿qué harías? Porque si dudas en la respuesta o empiezas a hablar de importe... ¿un millón?, ¿cinco? Entonces sí, me voy. Si esa es la respuesta, tenemos un problema de conciencia fiscal en este país», ha aseverado.

El director de la Agencia Tributaria ha reclamado mayor «educación civico tributaria». Y ha considerado que habría que aislar este debate sobre si los impuestos son altos o bajos. «No nos estamos comparando con Portugal, con Dinamarca, con Hungría, con Rumanía...nos estamos comparando con un microestado», ha recordado.

También ha señalado que si bien hay que conseguir «mayor transparencia, mejor gobernanza de lo público» se debe separar ese debate del caso de la salida de los youtubers a Andorra. «Otro debate que tendríamos que aislar, es el de la excusa. Que si hay corrupcion, despilfarro, el Gobierno no da suficientes ayudas... (...) Son problemas que hay que detectar y hay que corregir pero no puede ser que lo utilicemos de excusa para no contribuir. ¿Qué pasa, que si se estropea el ascensor de casa resulta que dices que como hay un vecino que no paga la derrama yo tampoco? ¿Esa es la solución? ».

Mayor control

Gascón comparecía ante el Congreso de los Diputados para explicar el plan de control tributario, cuyas líneas prioritarias cuenta la vigilancia de la verdadera residencia en el extranjero de españoles con grandes patrimonios, como los youtubers. El director del organismo describió que la Agencia Tributaria hará uso del «Big data» para así combinar hasta 70 fuentes de datos diferentes «para saber si una persona se ha ido de verdad o no se ha ido». Gascón ha recordado que hay 2,5 millones de españoles que viven fuera de España, de los que unos 20.000 están en Andorra.

La apuestapor las nuevas tecnologías es firme y también permitirá, en sus palabras, pagar deudas o solicitar el aplazamiento de las mismas a través de un clic, en la app de la Agencia Tributaria, ha abundado.