Las grandes marcas cuelgan de forma oficial el cartel de rebajas de invierno con descuentos de hasta el 50% Firmas como El Corte Inglés, Inditex, Uniqlo y Primark han esperado hasta el día después de Reyes para aplicar descuentos en sus colecciones

A pesar de que ya no hay una fecha fija de inicio de rebajas, este martes 7 de enero -día después de Reyes- la mayoría de marcas comienzan hoy la campaña de descuentos de invierno. Entre las compañías que empiezan las rebajas este martes se encuentra El Corte Inglés, que las ha fechado entre el 7 de enero y el 29 de febrero y que ya ofrece descuentos de hasta el 50% en algunos artículos. El grupo Inditex -Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka y Stradivarius- también sigue colgando el cartel de rebajas en la fecha tradicional, aunque tanto en la web de El Corte Inglés como en la de las marcas de Inditex, se podía comprar con descuento desde ayer 6 de enero.

Debido a la norma que liberalizó las rebajas en 2012 y a la irrupción de fenómenos como el Black Friday, muchas enseñas ya aplican descuentos desde hace días, algunas incluso en plena Navidad. Entre las que se adelantaron, se encuentran H&M que empezó su primera etapa de rebajas el día 2 de enero, a la que siguieron otras marcas como Mango, que empezó el 2 de enero y las continuará hasta el 1 de marzo «hasta agotar existencias». La firma gallega Bimba y Lola también adelantó los descuentos al 2 de enero y ahora ofrece prendas con rebajas de hasta el 60%.

Por su parte, el grupo Tendam -Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women'secret y Fifty- comenzó con los descuentos en Springfield y Womens'secret el 1 de enero en la página web y en tienda física el día 2 de enero.

Según un análisis de Fintonic, Inditex será el grupo de distribución textil que más venderá en estas rebajas. Fintonic calcula que los españoles gastarán una media de 124 euros en moda y complementos durante la campaña de rebajas de invierno, lo que supone un incremento del 2,4% más que en 2019.

En el análisis se calcula que cada consumidor se gastará una media de 82 euros en las distintas firmas de Inditex como Zara, Oysho o Stradivarius, entre otras. Por detrás de Inditex y a cierta distancia figuran las firmas Primark y Kiabi, con 34 euros de gasto medio, respectivamente, mientras que Mango cierra el podio con una inversión de 33 euros.

Los españoles también aprovecharán estas rebajas para comprar en C&A, que contará con una media de 28 euros y H&M, con 27 euros. Por su parte, Tendam registrará un gasto medio de 19 euros.

Pérdida de fuerza

El pequeño y mediano comercio espera un leve repunte interanual de sus ventas en rebajas, de en torno a un 2% con respecto al mismo mes del año pasado, aunque los autónomos del sector son cada vez más conscientes de la pérdida de fuerza de este periodo, que antes podía suponer más del 40% de las ventas de todo el año.

El presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC), Pedro Campo, afirmó en una nota de prensa que desde la liberalización de 2012 vienen comprobando cómo «las campañas de rebajas han perdido más y más fuerza» y por ello, desde la asociación piden al próximo Gobierno que dé la «máxima prioridad» a este asunto o que, «al menos, se configure la mesa de trabajo para tratar este tema, tal y como tenía previsto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en funciones».

Desde la CEC achacan las nuevas tendencias en el calendario comercial a los descuentos constantes, al cambio de hábitos de los consumidores, al auge de las ventas a través de Internet y a campañas como la del Black Friday, que «ha cambiado la dinámica de la de Navidad y Reyes, así como de las rebajas». De hecho, las ventas de noviembre registraron un «destacado repunte», aunque los comerciantes prevén que esto traerá como consecuencia la pérdida de fuerza de las campañas de Navidad y Reyes. «Este año esperamos que las rebajas de enero sirvan en el comercio de proximidad para alcanzar, al menos, el objetivo con el que se crearon: permitir dar salida al stock sobrante de las temporadas anteriores», añadió Campo.

Pedro Campo no duda en afirmar que el sentido de las rebajas se ha perdido por completo. Además, asegura, «el consumidor percibe el mensaje de que ya no tiene que esperar a las rebajas para encontrar los productos que necesita más baratos, si no que puede adquirirlos en cualquier otro momento».