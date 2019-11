Grandes inversores internacionales huyeron de Cataluña por los disturbios Cuatro gestoras de fondos cancelaron en octubre su agenda en la comunidad a causa del conflicto

Los disturbios causados por grupos radicales en Cataluña ya pasan factura al clima de inversión en la región. Permira, CVC, Apollo y Fidelity cancelaron en octubre reuniones de negocios con clientes y empresarios en la comunidad autónoma ante las revueltas callejeras ocasionadas como respuesta a la sentencia del «procés». Cuatro gestoras de fondos internacionales que, en algunos casos, decidieron anular su agenda y, en otros, la propia situación les forzó a ello.

La cronología de los disturbios sirve como punto de partida de la reacción de estas entidades. Entre las primeras acciones que llevaron a cabo los manifestantes estuvo el bloqueo del aeropuerto de Barcelona-El Prat; cientos de vuelos se vieron afectados —cancelaciones incluidas— impidiendo el desarrollo normal del tráfico aéreo en la Ciudad Condal. Aquello afectó de lleno, por ejemplo, a Fidelity. La gestora tenía organizado un encuentro allí con sus clientes el día 16 —un «roadshow», técnicamente— para abordar aspectos de renta variable en mercados emergentes y Asia, pero no pudieron llegar a la capital catalana. Al día siguiente estaba previsto un evento muy similar en Madrid, que fue el único que pudieron celebrar. Además, esta situación empujó a la entidad a anular otras reuniones previstas en la región con ciertos empresarios a través de un intermediario.

Una situación similar vivieron también Permira, CVC y Apollo. Estaba previsto que se desplazaran de Londres a Cataluña representantes de las gestoras para mantener diversos encuentros a nivel empresarial e inversor pero tomaron la decisión de cancelarlos, a lo que se unía a su vez el problema logístico de los vuelos hasta la comunidad autónoma.

Escenario adverso

Frente a los problemas que genera esta tensión, fuentes financieras apuntan a que ahora los escenarios a valorar son múltiples: paralizar reuniones... sin saber cuándo podrán retomarse si todo continúa así.

De esta manera, la preocupación de los inversores extranjeros se ha multiplicado estas últimas semanas para con Cataluña. Las grandes gestoras siguen con recelo el avance de la situación, al tiempo que la región ha vuelto a ser uno de los focos de alarma para ellas al hablar de España. Y no solo es un ambiente que preocupa a estas entidades sino también a las agencias de calificación. Prueba de ello son los términos en los que se pronunciaba Standard & Poor’s en la última revisión de «rating» que hicieron a nuestro país. «Creemos que la plataforma independentista del gobierno regional catalán continuará generando tensión en la política nacional. El riesgo crediticio más destacado que vemos derivado de la tensión es una posible caída sostenida en la confianza de las empresas y los consumidores, especialmente en Cataluña», comentaba la empresa en su momento, aunque llamaba a la calma ya que el impacto a nivel macroeconómico sería bastante limitado.

La confianza es precisamente una de las mayores preocupaciones de inversores y empresarios. Acostumbrados ya a la fuga de empresas, entre otras cosas, las gestoras evidencian que su preocupación está más en el «sentimiento» y en cómo se percibe la situación que en cifras concretas.

Por todo ello, según ha podido confirmar ABC, hay algunas de ellas que verían con buenos ojos reunirse con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para tratar este asunto. Un encuentro en el que transmitir su parecer al, de momento, jefe del Ejecutivo y poder conocer mejor de primera mano cuáles son los planes de los dirigentes españoles. Cuál sería la hoja de ruta en caso de que el problema se recrudezca en las próximas semanas. Por lo pronto, no está previsto que los inversores tengan esa reunión con Sánchez, y más aún en estos tiempos de incertidumbre política justo después de las elecciones de este pasado domingo.

Desplome de la inversión

Lo único claro es que los disturbios ya se han «cobrado» reuniones de negocios de al menos estas cuatro entidades. Y la realidad es que, desde el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, la inversión extranjera en Cataluña se ha desplomado con el paso de los años. En 2016, según cifras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, el flujo de inversión extranjera bruta fue de 8.288 millones de euros. Un año después, en pleno desafío soberanista, la cifra cayó hasta los 3.491 millones. El pasado ejercició continuó cayendo y para éste se augura que la estadística tampoco remontará. Hasta junio, la inversión fue de 1.255 millones, con lo que cabe esperar que el desplome seguirá su curso. Más aún con el recrudecimiento de las tensiones estas últimas semanas y a la espera de la evolución del panorama político y social en la región.

Asimismo, quienes ya están dando la voz de alarma sobre el clima en el territorio catalán no son precisamente entidades menores. Permira —que recientemente compró la Universidad Europea por 770 millones— acaba de poner en marcha un nuevo fondo con 11.000 millones disponibles; en su momento confirmaron que España sería un mercado preferente para desembolsar ese capital, mientras esta situación deja en cuarentena a Cataluña. CVC posee un 20% de Naturgy, lo que equivale a precios de mercado a más de 4.700 millones. Apollo fue dueño en su momento de Evo Banco y cuentan con posiciones millonarias en activos de la banca y el sector inmobiliario. Fidelity, en su caso, apuesta más por las cotizadas.

Esto no hace otra cosa que ampliar el foco negativo sobre España en plena desaceleración y sin gobierno. Así las cosas, tal como muestra el índice de confianza inversora que elabora JP Morgan AM, el indicador cerró en negativo en el tercer trimestre por primera vez desde 2016. Se rompen once trimestres consecutivos en positivo y el clima catalán no hace más que agravar las dudas de los inversores tanto sobre la comunidad autónoma como sobre el país en su conjunto. Las gestoras —que no son ajenas a la política— monitorizan de cercala situación de inestabilidad... aunque reconocen que nuestro país todavía cuenta con unos fundamentales sólidos para seguir confiando en él. En eso influye que el panorama en Cataluña y su impacto se está quedando más en la propia región, es decir, que los inversores consultados por ABC no condenan a todo el país por lo que ocurra en un territorio. Si las tensiones continúan al alza, la decisión para ellos es sencilla: buscar oportunidades en otras plazas españolas, especialmente Madrid. Eso mismo es lo que viene ocurriendo desde 2017 con la inversión extranjera: Cataluña la espanta mientras Madrid se aprovecha y capta ese desencanto.

La batalla de la imagen es lo que está en juego, entre otras cosas, en Cataluña. De ello precisamente vienen alertando los empresarios, del impacto que los disturbios callejeros pueden tener en la imagen de la región y de todo el país. «Es preciso recuperar la normalidad lo antes posible ya que es muy peligroso proyectar esta imagen ante nuestros clientes e inversores internacionales», dijo a finales de octubre Francisco Riberas, presidente del Instituto de la Empresa Familiar y también de Gestamp. Un aviso público de que las tensiones son una amenaza para empresarios e inversores. Si bien desde enero de 2018 la preocupación de las gestoras fue a la baja, ahora el panorama es radicalmente distinto. En cuestión de pocas semanas se ha dado la vuelta a la situación y Cataluña está de nuevo entre los problemas que ven los inversores en nuestro país. Todo ello sin olvidar que 5.682 empresas ya se han marchado de la región desde que empezó el desafío soberanista con el referéndum ilegal de 2017. Entre ellas, dos referentes como Caixabank y Banco Sabadell.