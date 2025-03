Bruselas da largas a la petición de ayuda de Sánchez para bajar la luz

El Gobierno está llevando a cabo una intensa ofensiva en busca de apoyo de la Unión Europea para lograr moderar los precios de la electricidad , un tema en el que el presidente Pedro Sánchez ha comprometido su credibilidad. La vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, participó hoy en el consejo informal de ministros de Energía que se convocó en Eslovenia, donde reiteró la propuesta que había lanzado este lunes a través de una carta a la Comisión Europea en la que le reclamaba ayuda y fórmulas para poder moderar la subida del precio de la electricidad.

Sin embargo, al término del Consejo la comisaria se limitó a decir que las medidas que puede usar el Gobierno son las que están dentro de la legislación europea , aunque mencionó otros mecanismos a medio plazo como las interconexiones, el ahorro energético y el fomento de la autoproducción.

( Consulta aquí la carta enviada a la Comisión Europea )

Esta es la tercera gestión en esta semana que hace el Gobierno con este objetivo, después de la intervención el martes del secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, en el consejo de ministros de Asuntos Generales en el que ya anunció que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intentará que el tema sea tratado en la cumbre europea prevista para el 21 de octubre.

La carta del lunes a la Comisión la firmaban Ribera y la también vicepresidenta Nadia Calviño, y en ella dan a entender que no están seguras de que las medidas que ha adoptado el Gobierno para rebajar el precio estén funcionando con la eficacia que pretenden y que puede que no sean del todo conformes con la legislación europea. Aunque en el documento sostienen que los pasos que ha dado hasta ahora el Gobierno para moderar el precio están de acuerdo con la legislación comunitaria, también piden a la Comisión que los evalúe con la misma benevolencia con la que ellas aseguran que ha tenido respecto a las medidas que han adoptado otros países, a los que no citan, y que dan a entender que ese caso serían dudosamente legales . «España -dicen en la carta- ha cumplido plenamente las normas europeas a pesar de la sensibilidad política de la crisis actual. Otros países han adoptado medidas menos ortodoxas y la Comisión ha mantenido un enfoque prudente. Esperamos al menos similar tratamiento» respecto a las medidas adoptadas por Madrid. El documento de discusión estaba dirigido al vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Frans Timmermans, que está a cargo de la agenda del Pacto Verde; Margrethe Vestager. que es la responsable de la cartera de Competencia; y Kadri Simson, comisaria de Energía. Solamente esta última estaba presente en la reunión informal de ministros de ayer en la que participaba Ribera.

La propuesta de España de que el tema del precio de la electricidad sea tratado en la próxima cumbre ha sido apoyada por otros países, entre ellos Italia, aunque el Gobierno de Roma, que ha tomado medidas más drásticas que España para contener la subida de precios, reconoce que es un problema que no solo se circunscribe al mercado europeo, sino que tiene que ver «con otros actores mundiales».

Ribera dijo que en la reunión informal de ayer «la mayor parte de los ministros de Energía manifestaron su preocupación por la evolución de los precios de la energía en el conjunto de la UE y han respaldado la idea de una respuesta de la Comisión».

La víspera, el Ejecutivo comunitario había confirmado la llegada de la carta de las dos vicepresidentas en la que estas le piden que desarrolle «directrices que permitan a los estados miembros reaccionar durante los periodos de tensión del mercado energético» teniendo en cuenta que «si las reglas del juego se establecen a nivel europeo, los remedios también deberían hacerlo», de modo que «los estados miembros no deberían tener que improvisar medidas ‘ad hoc’ cada vez que los mercados funcionan mal y luego esperar que la Comisión no se oponga a ellos».

La Comisión dice que estudiará la carta pero mantiene su criterio de que las subidas de la electricidad se deben «a múltiples factores», el más relevante de ellos es el precio internacional del gas mientras que los aumentos de las emisiones (que sí se regulan a escala europea) «solo representan un pequeño porcentaje del precio final» de la electricidad. Los portavoces de la Comisión no se han mostrado todavía muy entusiastas ante la idea propuesta por las vicepresidentas españolas para que se articule desde Bruselas «un menú de políticas europeas prediseñado para reaccionar de inmediato a los dramáticos aumentos de precios» y una reforma del mercado energético mayorista para «transmitir los beneficios de las renovables hasta los consumidores». Según Ribera, Simson habría prometido hoy que en «en cuestión de semanas» hará pública su posición sobre las demandas españolas.