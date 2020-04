El Gobierno reclama que las empresas den material sanitario a sus trabajadores Sanidad publica una guía dirigida a las compañías que abrirán mañana

Guillermo Ginés SEGUIR Madrid Actualizado: 12/04/2020 02:42h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Desde ventilar el lugar de trabajo hasta lavar la ropa a más de 60 grados, pasando por escalonar turnos. Son algunas de las recomendaciones sanitarias que recoge la guía con la que el Gobierno pretende orientar a las empresas que despertarán mañana de la «hibernación» en las que le sumió el Estado el pasado 30 de abril para evitar la propagación de la Covid-19. Pero el documento, que fue publicado por el Ministerio de Sanidad ayer, a menos de 48 horas para la reactivación económica, no solo incluye consejos; también desliza obligaciones.

Mañana reabrirán los sectores que mantuvieron su actividad tras decretarse el estado de alarma pero que la suspendieron el pasado 30 de marzo, cuando el Gobierno decretó una «hibernación» de las actividades consideradas no esenciales. En las regiones en las que sea festivo, la reactivación se producirá el martes. Los trabajadores de estos sectores, entre los que se encuentran la industria y la construcción, habían disfrutado de un permiso retribuido que será recuperado este año con horas extras.

La más flagrante es la obligación de las empresas de suministrar material sanitario a sus trabajadores. La guía menciona en varias ocasiones que las compañías que vuelvan al trabajo deberán proporcionar a sus empleados «equipos de protección individual». «Es necesario contar con aprovisionamiento suficiente de material de protección, especialmente guantes y mascarillas, para el personal cuando así lo indique el servicio de prevención de riesgos laborales y, muy concretamente, el más expuesto (médicos y enfermería de empresa, personal de limpieza, personal de cara al público)», reza el documento.

Desplazamientos

Las exigencias de material sanitario, en cambio, se relajan para los trabajadores que acudan a su puesto de trabajo en transporte público. La guía explica que «es recomendable», para estos desplazamientos, «usar una mascarilla higiénica, no médica». El Ejecutivo, que recomienda aún así los desplazamientos en coche, ha cambiado recientemente su criterio sobre el uso de las mascarillas, ya que si bien en un principio aseguró que no era necesario, en los últimos días ha recomendado su uso.

Ayer, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refirió a este asunto en rueda de prensa, comunicando que se repartirán diez millones de mascarillas durante los próximos días, aunque no especificó el procedimiento. Además, aseguró que su uso era simplemente una recomendación dirigida sobre todo a los viajes en transporte público.

La escasez de material sanitario ha sido una constante desde que comenzó la crisis sanitaria. Tal y como informó ABC, durante el pasado mes se produjeron un buen número de incautaciones por parte de gobiernos como el español de material adquirido por empresas nacionales, que tenían previsto distribuirlo entre su plantilla.

Hoy la situación es radicalmente distinta. Existe un gran desabastecimiento en el mercado de productos como mascarillas o geles. Esto ha llevado al Gobierno a estudiar intervenir sus precios para evitar subidas abusivas para los consumidores.

Pese a ello, las empresas tendrán que garantizar estos productos a sus empleados. También deberán realizar medidas como favorecer el teletrabajo, escalonar los turnos cuando se trabaje de cara al público o ventilar 5 minutos al día el lugar de trabajo.

Para los trabajadores, el Gobierno aconseja mantener una distancia siempre de dos metros, no compartir el material de trabajo y lavar los uniformes a altas temperaturas. En el caso de que el empleado tenga síntomas, el Ejecutivo recomienda directamente no acudir a trabajar. Tampoco si el empleado se encuentra en un grupo de riesgo. Sanidad recordó ayer que las personas que no puedan trabajar contarán con la prestación que se ofrece a los trabajadores que sufren un accidente laboral.

Guías sectoriales

Varios ministros mantuvieron la semana pasada una reunión con los agentes sociales en la que les pidieron estar preparados para reanudar la actividad económica, ya que sectores claves como la construcción y la industria volverán al trabajo mañana. Sin embargo, en este encuentro el Ejecutivo recomendó que se elaboraran guías sectoriales para agilizar este proceso, ya que determinados sindicatos habían advertido de que no volverían al trabajo sin un protocolo.

Esta recomendación llevó a la Confederación Nacional de la Construcción a elaborar con UGT y CC.OO. una guía preventiva para determinar las condiciones en las que se produciría esta vuelta relativa a la normalidad. Un protocolo que sufrirá modificaciones tras la publicación de la guía de Sanidad a menos de 48 horas del fin de la hibernación económica.