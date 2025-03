El Gobierno presentará antes del verano una ley para controlar el precio del alquiler

El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que antes del verano llevará a la Cámara una ley para «permitir el control de los precios del alquiler donde hayan sufrido subidas desproporcionadas». Esta iniciativa, recogida en el acuerdo de Gobierno alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos, se apoyará en el índice oficial de precios del alquiler, que estará disponible a finales de marzo.

El control de los alquileres ha sido rechazado en varias ocasiones por los fondos y las inmobiliarias que han entrado en el mercado. Pese a ello, el Ejecutivo ha mantenido su intención de sacar adelante esta iniciativa, que dejará en manos de comunidades y ayuntamientos la decisión de implantar controles a los alquileres.

El número tres del PSOE ha asegurado, en la comisión de Transportes del Congreso, que la reforma del alquiler que impulsó el Partido Popular en 2013 ha sido la responsable de las últimas subidas de los precios. En cambio, según el ministro, l os cambios normativos aprobados por el PSOE en 2019 «han sido determinantes para reducir el número de lanzamientos en los últimos meses».

Ahora el Partido Socialista pretende dar un paso más en su «ambiciosa» política de vivienda con una medida que según Ábalos es «proporcional y tasada». «Lo que no puede ser es que un derecho crucial como el acceso a la vivienda se haya gestionado como un bien de mercado. La subida del alquiler afecta a miles de jóvenes que no pueden independizarse. Mi responsabilidad es mirar a los jóvenes de cara y decirles que tengan esperanza porque este Gobierno no les da la espalda», ha asegurado el ministro.

Nueva web en Renfe

Más allá de los controles a los alquileres, Ábalos ha anunciado que promoverá la aprobación de dos leyes estatales de vivienda, una destinada a la rehabilitación y otra relacionada con el acceso a la vivienda. Iniciativas con las que el Ejecutivo tiene la intención de «regular aspectos como la función social de la vivienda o impedir la enajenación de los parques públicos de viviendas».

Además de la vivienda, el otro eje sobre el que pivotarán las políticas del ministerio será la movilidad. Ábalos ha recordado que el ministerio de Transportes está elaborando una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte urbano. Una iniciativa que «servirá para seleccionar inversores, resolver las incosistencias del modelo viario y avanzar en la sostenibilidad financiera» de las autovías y autopistas del Estado. El Gobierno ya ha planteado la opción de aprobar nuevos peajes en las autovías si hay consenso político.

Sobre el transporte ferroviario, el ministro de Transporte ha anunciado que Renfe contará con una nueva página web en junio y, además, comercializará sus billetes con un año de antelación.

Asimismo, el ministro ha explicado que sacará adelante un nuevo plan estatal de Cercanías que aglutine todas las políticas que se están llevando a cabo de forma regional y que permita «reducir las incidencias» de este servicio, utilizado por más de 400 millones de viajeros cada año. Por último, Ábalos se ha felicitado de la acogida que ha tenido Avlo, el AVE de bajo coste de Renfe, que vendió 127.000 billetes durante la primera semana de su puesta a la venta.

«Rentable para el constructor y asequible para el inquilino»

La oposición ha criticado en bloque el «intervencionismo» del Gobierno en el mercado del alquiler. La portavoz de Ciudadanos, María Muñoz, ha explicado que «el control no es el camino para bajar los alquileres», si bien se ha mostrado dispuesta a «alcanzar un pacto de Estado por las infraestructuras» con el Ejecutivo.

Desde Vox, Cristina Alicia Esteban ha achacado a la «despoblación» la subida de los alquileres en Madrid y Barcelona y ha asegurado que «la vivienda debe ser rentable para el constructor y asequible para el arrendador». Por su parte, el portavoz del Partido Popular, Álvaro Lorite, ha recriminado al ministro que «está en otras cuestiones» y que ha aprobado «cero proyectos de ley». Únicamente Rafa Mayoral, de Podemos, se ha desmarcado del asunto del alquiler y ha reclamado nuevas sanciones para las empresas de VTC, como Uber y Cabify.